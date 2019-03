Adevărul despre relația dintre Iulian Pîtea și Ana Gonzalez, mexicanca pe care a cunoscut-o la Exatlon

Iulian Pîtea a făcut parte din echipa Războinicilor în cel de-al doilea sezon al show-ului Exatlon România, difuzat de Kanal D. La competiție, sportivul a cunoscut-o pe Ana Laura Gonzalez, care a făcut parte din show-ul Exatlon Mexic, iar între cei doi s-a înfiripat o idilă.

Cei doi au făcut abia acum declarații despre această relație, la câteva luni după terminarea competiției din care au făcut parte.

„Mă pregătesc pentru următoarele competiții. Sunt foarte fericită. A fost un moment extrem de frumos. Ținem legătura, doar că ne desparte distanța. Ne concentrăm asupra carierelor noastre, eu am o carieră aici, el are proiecte acolo. Sper ca într-o zi să vizitez România, am auzit că este o țară extrem de frumoasă și că are o cultură extraordinară”, a declarat Ana Laura Gonzalez pentru emisiunea Fan Arena.

„Pot confirma ceea ce Laura a confirmat. Noi niciodată nu am fost împreună, lucru pe care fanii mei nu l-au înțeles. Mi-a fost dor. Au fost niște momente fabuloase și îmi aduc aminte cu mare drag. Emoțiile mele s-au concentrat doar pe ea. Mă gândeam să mă duc în Mexic, dar au intervenit proiecte. Mă așteptam să nu putem întreține relația. A fost emoționant… Ce s-a întâmplat acolo, mi-aș dori să se întâmple și în România”, a afirmat și Iulian Pîtea.

