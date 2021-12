Oana Moșneagu, Vlad Gherman, Mara Oprea sunt doar câțiva dintre actorii care apar în serialul „Adela”, de la Antena 1. Se văd aproape zi de zi pe platourile de filmare așa că se cunosc foarte bine, au devenit foarte apropiați. În urmă cu ceva vreme, Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au fotografiat împreună, iar imaginile cu ei au stârnit rumoare printre fani, aceștia chiar i-au întrebat dacă formează un cuplu.

Acum, actrița a spus pentru prima dată ce fel de relație are cu Vlad Gherman. „Eu, Mara, Vlad și Alecs am legat o prietenie foarte frumoasă în contextul acestui proiect. Într-adevăr, petrecem foarte mult timp împreună, de la serile de joi, în care vizionăm «Adela», pentru că #dacaejoieAdela, la weekenduri și vacanțe. Ne înțelegem foarte bine și ne suntem aproape unii celorlalți”, a declarat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Suntem prieteni și, da, ce-i drept, ne-am apropiat foarte mult”

Astfel, Oana Moșneagu a clarificat că între ea și actor nu există o relație de iubire, ci una de prietenie. Cristina Ciobănașu, fosta iubită a lui Vlad Gherman, nu s-a arătat deranjată de apropierea dintre ei. „Cris privește relația noastră de prietenie cât se poate de normal. Suntem prieteni și, da, ce-i drept, ne-am apropiat foarte mult toți patru, eu, Mara, Alecs și Vlad, de mai bine de jumătate de an, după ce fiecare a trecut printr-o despărțire. Ne-am sprijinit reciproc. Faptul că am trecut prin perioada aia dificilă împreună ne-a unit. Dar și cu Cris ne înțelegem toți bine, râdem împreună pe set, ne mai povestim, sfătuim”, a spus actrița, care nu a clarificat dacă are un iubit sau nu.

„Ah, vrei să îmi îndepărtezi potențialii pretendenți, eu zic să nu ucidem speranța și misterul, totuși, ha,ha”, a mai spus ea pentru viva.ro.

Vlad Gherman, despre relația cu Oana Moșneagu

La începutul acestui an, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu anunțau că se despart. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că nu se știa faptul că cei doi au probleme în cuplu. La câteva luni de la despărțire, timp în care actorul spera la o împăcare și vărsa lacrimi amare, Cristina Ciobănașu a început o nouă relație.

În ultima perioadă, acesta a fost văzut tot mai des alături Oana Moșneagu, colega lui din serialul „Adela”. Fanii lui au fost curioși să afle ce relație este între ei. Pe una dintre rețelele de socializare, Vlad Gherman a filmat-o pe Oana în timp ce îi spunea că oamenii vor să afle dacă sunt împreună. Răspunsul actriței nu a fost foarte clar, ba chiar a evitat să răspundă la întrebarea care stă pe buzele tuturor în ultima perioadă. „M-ați întrebat dacă eu și cu Oana suntem împreună, iar acesta este momentul în care o să aflați. (…) M-au întrebat fanii dacă noi doi suntem împreună”, i-a spus Vlad Gherman Oanei. „Hai, Gherman, lasă-mă să dorm”, a fost răspunsul Oanei Moșneagu. Conversația celor doi a avut loc în timpul unei pauze de filmări pentru serialul „Adela”, difuzat la Antena 1.

Citeşte şi:

Actrița Mara Oprea din serialul „Adela”, detalii din viața personală. Ce legătură are cu Alina Sorescu

Problemele cu care Gabriela Cristea s-a confruntat în această dimineață. Decizia luată de Tavi Clonda: „Am înjurat”

Cu ce se ocupă Sânziana Buruiană de când s-a mutat în Budapesta cu familia. „Câştig dublu şi lucrez o oră pe zi”

PARTENERI - GSP.RO El e noul finanțator din Liga 1! Craioveanul are 32 de ani și a venit la meci însoțit de 4 bodyguarzi

Playtech.ro BOMBĂ! Ce relație a existat între Nuțu Cămătaru și Monica Gabor: ‘Mi-a adus-o mie primul și...’

Observatornews.ro Pregătiri pentru sfârşitul lumii: Cutia Neagră a Pământului va documenta posibila prăbuşire a civilizaţiei

HOROSCOP Horoscop 8 decembrie 2021. Gemenii sunt deja înclinați spre lipsă de concentrare, ce duce la consecințe neplăcute

Știrileprotv.ro Motivul pentru care bătrânul din Vaslui și-a omorât soția și fiul cu securea este absolut cutremurător. Unde se ducea când a făcut accident

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE Cum să faci masca facială perfectă… cu doar puțină imaginație