Libertatea: Domnule Romcescu, veți petrece împreună cu soția ziua de 8 Martie sau tot singur?

Adrian Romcescu: Am fost recent la ea. Soția s-a operat luna trecută și e în Danemarca. M-am dus la ea și am ajutat-o, azi e totul OK. Mi-aș fi dorit să fim de 8 Martie împreună, dar nu avem cum. Așa că, de Ziua Femeii, voi fi în Mangalia, la un prieten bun care face o petrecere pentru doamne, chiar în port, pe malul mării.

Cât de des reușiți să ajungeți în Danemarca?

Ajung din ce în ce mai rar. Am revenit definitiv acasă, unde întotdeauna m-am simțit cel mai bine. Părinții mei sunt la o vârstă la care au nevoie de mine. Asta nu înseamnă că nu-mi iubesc și țara adoptivă, unde am stat 28 de ani.

Exclude și varianta adopției

Cum rezistă, totuși, căsnicia dumneavoastră?

Nu-i atât de greu. Avem aproape 30 de ani de căsnicie. Lucrurile se sedimentează în timp, încrederea e cea mai importantă. Eu mă duc acolo de câte ori ea are nevoie. Plăcerea ei e să vină ea aici. Și vine cam la două luni. La anul e posibil să se mute și ea aici. Așa va continua viața noastră, în România.

Ați regretat vreodată că v-ați întors în România?

Nu mi-a părut rău că m-am întors, dimpotrivă. De când am revenit, am încercat să colaborez cu tineri talentați, am reușit să dau publicului o Mălina Olinescu, regretata artistă. Am reușit să colaborez cu Andra, Alexandra Ungureanu, dar și cu colegi apropiați de generația mea.

Ați reușit tot ce v-ați propus în viață?

Neîmplinirea mea cea mare e faptul că nu am copii. Așa a vrut Dumnezeu. Acum e târziu pentru așa ceva. Cine are să-i iubească. Eu îi iubesc, chiar dacă nu am. Și ei parcă simt. Extraordinar de repede mă împrietenesc cu ei. E un mare regret din viața mea faptul că nu am copii.

Nu v-ați gândit să adoptați?

E târziu și pentru adopție. Viața m-a aruncat permanent între două drumuri, nu am reușit să depind de un singur loc. Soția fiind acolo, am avut un alt program. Incusiv atunci când și eu stăteam în Danemarca. Eu acolo lucram noaptea. Ea venea acasă, eu plecam. Nu s-a legat. Și când am vrut cu orice preț să încercăm să avem copii a fost prea târziu.

Ce surprize profesionale ne pregătiți?

Scriu, sunt alături de colegii mei. Încerc să mă apuc zdravăn de scris. Din păcate, nu noi suntem cei foarte difuzați. Iar treaba asta îți cam taie macaroana. Dar tot o să o fac, din plăcerea de a colabora cu voci mari. Am deja o piesă, va fi o mare surpriză, pentru cele două Anghel, Monica și Luminița. Asta e viața mea, o petrec în studio.

VIDEO: Bogdan SOROCAN/ Foto: Dumitru ANGELESCU

CITEȘTE ȘI:

Misterul din jurul operației Andreei Bălan. Tatăl vedetei: „De la spital nu au vrut să-mi dea nici o informație”