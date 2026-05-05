Invitat în emisiunea „Domenica In”, artistul italian a răspuns acuzațiilor venite din partea fostei soții, făcute într-un interviu acordat la „Belve”.

„Vorbesc mereu despre Ylenia Carrisi, pentru că știu că este undeva. Simt asta, am vise și am vorbit chiar și cu persoane care au puteri supranaturale. Nimeni nu mi-a spus vreodată că ea nu mai există. Când crezi că ai un pilon lângă tine și, dintr-odată, vine momentul în care vrei să te sprijini și nu mai este nimic, atunci lucrurile se schimbă”, a spus Romina Power despre fiica ei dispărută și despre ruptura de Al Bano.

Vizibil emoționat în emisiunea „Domenica In”, cântărețul a respins categoric ideea că nu ar fi fost un sprijin pentru Romina Power în momentele dificile ale vieții lor.

Conflictul dintre cei doi nu este unul nou, însă amploarea emoțională a reacțiilor recente arată că durerea nu s-a stins. În centrul disputei se află percepții diferite asupra trecutului și, mai ales, asupra tragediei care le-a schimbat viața: dispariția fiicei lor, Ylenia Carrisi.

Declarațiile făcute de Romina Power în cadrul emisiunii „Belve” au stârnit un val de reacții. Artista a sugerat că fostul său soț nu ar fi fost suficient de prezent sau de implicat în momentele dificile, o afirmație care l-a afectat profund pe Al Bano.

Dispariția Yleniei, punctul de ruptură definitiv

Invitat la „Domenica In”, acesta a ținut să clarifice lucrurile, spunând că a făcut tot posibilul pentru a-și salva familia. Iar la un moment dat chiar a început să plângă! Artistul a respins ferm acuzațiile de egoism și absență, insistând că a fost mereu prezent.

„Am încercat totul pentru a ne păstra uniți. Pentru mine, familia este sacră. Eu am fost acolo întotdeauna. Dar ea nu m-a văzut”, a spus acesta cu vocea încărcată de emoție, sugerând o ruptură profundă nu doar în relația lor, ci și în modul în care fiecare percepe trecutul comun.

Cea mai dureroasă temă rămâne însă dispariția Yleniei Carrisi, petrecută în anii ’90, la New Orleans. Evenimentul a reprezentat momentul de cotitură în relația dintre cei doi artiști.

Al Bano a rememorat perioada în care a căutat-o neîncetat, descriind nopți întregi petrecute în zone periculoase, alături de anchetatori. Decizia de a accepta că fiica lor nu mai este în viață a venit, spune artistul, după ce toate speranțele s-au epuizat.

„Am fost nevoit să accept această realitate tragică. O lună întreagă, în fiecare noapte, prin cartierele cele mai dificile”, a explicat el.

În contrast, Romina Power continuă să creadă că Ylenia ar fi încă în viață, undeva în lume. Această diferență de viziune a devenit, în timp, o prăpastie imposibil de trecut între cei doi, alimentând tensiuni și neînțelegeri constante.

Trecut fericit umbrit de tragedie

În ciuda conflictelor actuale, Al Bano nu neagă fericirea trăită alături de Romina Power. Cei doi au format unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica internațională timp de 25 de ani.

Artistul își amintește cu nostalgie începuturile relației lor, întâlnirea pe platourile de filmare și momentele simple care au stat la baza poveștii lor de dragoste. „Am fost cu adevărat fericiți”, a spus el.

Totuși, tragedia dispariției fiicei lor a schimbat ireversibil totul. „A fost lumină, dar a venit și noaptea”, a mărturisit artistul, descriind contrastul dintre anii fericiți și perioada de după dispariția Yleniei.

Chiar și acum, în mijlocul tensiunilor, Al Bano spune că își dorește liniște și armonie în familie. „Mi-aș dori să putem trăi în pace, ca o familie extinsă. Nu mă omorî, am fost un tată bun”, a declarat el, lăsând să se înțeleagă că, dincolo de conflicte, legătura dintre ei nu poate fi complet ruptă.

