Artista a vorbit deschis despre dispariția fiicei sale, dar și despre sfârșitul relației cu Al Bano, după zeci de ani petrecuți împreună. Declarațiile vin într-un context încă dureros pentru publicul care a urmărit povestea familiei, marcată de dispariția misterioasă a tinerei Ylenia Carrisi, în urmă cu mai bine de trei decenii.

Durerea nu a dispărut niciodată

În centrul interviului se află drama personală a artistei: Ylenia Carrisi a dispărut fără urmă la New Orleans, în 1994, chiar în noaptea de Revelion. Iar cazul nu a fost niciodată rezolvat complet.

Spre deosebire de fostul său partener, Al Bano, care a acceptat ideea că fiica lor nu mai este în viață, Romina Power refuză să creadă acest lucru. Ea a declarat că simte în continuare prezența fiicei sale și că păstrează vie speranța unei reîntâlniri.

„Vorbesc mereu despre Ylenia, pentru că știu că este undeva. Simt asta, am vise și am vorbit chiar și cu persoane care au puteri supranaturale. Nimeni nu mi-a spus vreodată că ea nu mai există”, a mărturisit artista într-o declarație care a impresionat publicul.

În fiecare an, de ziua fiicei sale, Romina Power publică mesaje și fotografii dedicate acesteia, ca și cum ar continua un dialog nevăzut. Pentru ea, legătura nu s-a rupt niciodată, în ciuda trecerii timpului.

Relația cu Al Bano, afectată de tragedie

Dispariția fiicei lor nu a avut doar un impact emoțional, ci a zdruncinat profund și relația dintre Romina Power și Al Bano.

Artista a vorbit deschis despre momentul în care a simțit că nu mai are sprijinul partenerului său. „Când crezi că ai un pilon lângă tine și, dintr-odată, vine momentul în care vrei să te sprijini și nu mai este nimic, atunci lucrurile se schimbă”, a spus ea.

Această lipsă de susținere în cea mai dificilă perioadă a vieții sale ar fi contribuit decisiv la destrămarea relației, după aproximativ 30 de ani petrecuți împreună, atât pe scenă, cât și în viața de zi cu zi.

Diferențele de percepție asupra dispariției fiicei lor au devenit, în timp, imposibil de reconciliat. În timp ce Al Bano a respins constant zvonurile și presupusele apariții ale Yleniei, Romina Power a continuat să creadă că există o explicație diferită.

Confesiuni despre trecutul tumultuos

În cadrul aceluiași interviu, Romina Power a vorbit și despre episoade mai puțin cunoscute din tinerețea sa, marcată de experiențe intense și uneori controversate. Artista a povestit despre perioada petrecută la Londra, unde a experimentat substanțele interzise.

„Am puține amintiri, este ceva care îți șterge memoria”, a recunoscut ea. De asemenea, a rememorat o întâlnire cu Keith Richards, despre care spune că nu își amintește prea multe detalii, tocmai din cauza stilului de viață de atunci.

Un alt subiect sensibil a fost începutul carierei sale în cinematografie, inclusiv participarea la producții cu tentă erotică, la o vârstă foarte fragedă. „Aș fi preferat să nu le fac. Aș fi vrut să joc în «Romeo și Julieta». Acea Romina mi-ar fi stârnit multă tandrețe”, a spus artista.

Ea a încheiat dezvăluind că, fiind minoră la acea vreme, deciziile erau luate de mama sa, care îi gestiona cariera.

