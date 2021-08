Albert Oprea, detalii mai puțin știute despre „Survivor România”. „Prima lună a fost tragică. Ni se spunea că o să fim eroi”

„Când am intrat mă credeam foarte puternic, credeam că nimic nu mă poate doborî, probabil și vârstă, dorința de afirmare. Credeam că am experimentat tot până acum, eu am lucrat și pe afară, am stat departe de familie și mă simțeam foarte pregătit pentru Survivor.

Mă gândeam că trebuie să îți dea ceva în spatele camerei, că doar nu mori de foame. Și chiar nu se da nimic în spatele camerelor, am mâncat atât de mult cocoș acolo… Sunt câțiva factori la Survivor care te pot doborî. Primul este foamea.

Nu simți în prima faza dorul de casă, presiunea socială, dar foamea o simți de la început. La început era entuziasmul, dar foame începe să își facă prezența după câteva zile.

Nu vreau să par eu un erou. Prima luna a fost tragică, poate și pentru că era șocul foarte mare, reward-urile erau foarte mici. La un moment dat m-a strigat domnul Dan și mă duceam spre apă și eram atât de amețit încât mă rugăm să nu cad. Iar că reward am avut o bucățică de prăjitură cu ciocolată.(…)

Ni se spunea că o să fim eroi când ajungem acasă. Când am auzit „Zanni, Zanni! și apoi am auzit și „Albert, Albert’ nu îmi venea să cred. Dintr-un băiat normal, să ajung să îmi strige lumea numele pe aeroport. Visul meu la Survivor a fost să dau un exemplu pozitiv, să fiu un exemplu pozitiv al noii generații.

M-am gândit că dacă nu am câștigat nu am cum să fiu un exemplu, dar mulți mi-au spus că sunt un exemplu și că i-am influențat pozitiv. Oamenii vor să îmi audă povestea, să își facă poze cu mine, să stea de vorba cu mine’, a mai povestit Albert Oprea, citat de wowbiz.ro.

