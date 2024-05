Alin Oprea este membru fondator al trupei Talisman, iar în cei 28 de ani de activitate, aceasta a lansat peste 10 albume și a primit de două ori discul de platină. În 2006, plecarea lui Tavi Colen din trupa Talisman a fost urmată de o serie de acuzații care au ținut primele pagini ale ziarelor.

De asemenea, Alin Oprea a stârnit interesul presei și prin divorțul tumultuos de prima soție, împreună cu care are doi copii. În prezent, Alin Oprea se află la o nouă căsătorie. Medana este femeia care l-a învățat din nou pe cântăreț cum să iubească.

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, artistul a vorbit și despre viața sa personală. Alin Oprea susține că a fost înșelat de fosta soție și a fost un șoc pentru el când a aflat. Acesta a afirmat că a aflat de la DIICOT de trădarea soției. Telefoanele sale și ale soției au fost monitorizate timp de 5 ani, deoarece bărbatul avea o firmă de organizare evenimente și intra în contact cu diferite persoane.

„În momentul în care dosarele s-au clasat, am fost întrebat dacă vreau să ascult. Când am mers acolo, a căzut cerul pe mine. Mi s-a făcut rău, am mers la spital, am stat câteva ore la perfuzii. Mi-am mai revenit și am tăcut.

Apoi, când mi-am suspectat soția de o nouă infidelitate la Londra, am cedat și i-am spus că știu totul despre infidelitățile ei anterioare”, spunea acesta în urmă cu ceva timp.

Motivul pentru care Alin Oprea a ascuns infidelitățile fostei soții

Alin Oprea susține că a ascuns infidelitatea fostei sale soții timp de doi ani, pentru că nu a dorit să strice majoratul fiicei sale. Mai mult, artistul a mărturisit că Larisa a recunoscut că l-a înșelat și a precizat că el nu a iubit-o niciodată în adevăratul sens al cuvântului pe femeia cu care are doi copii.

„Doi ani. Practic, eu n-am crezut când am aflat lucrul ăsta. Când am auzit convorbirile, eu n-am crezut și mi-am dat seama că mi s-a spulberat nu doar un vis, ci mi s-a spulberat familia și că eu, din momentul ăsta, după ce aflu așa ceva, cu probabilitate de 100%, n-o să mai pot merge mai departe.

Dar am ales să ascundem acest moment. Ea mi-a recunoscut atunci. Am sunat-o și mi-a zis că «da, am avut doi, dar uite că o să le spun și copiilor». I-am zis că nu trebuie să le spună, pentru că nu e cazul. Eu am crezut în femeia asta. N-am iubit-o în adevăratul sens al cuvântului, n-a fost femeia vieții mele, dar am respectat-o și am crezut în ea, am avut încredere totală.

Fetița noastră împlinea 18 ani pe data de 2 august 2020 și am stabilit de comun acord ca până atunci să fie liniște, să putem sărbători majoratul fetei și să demarăm procedurile de divorț abia în urma acestei sărbători, să nu-i stricăm copilăria și puritatea fetei. Dar am stricat-o și pe asta într-un final, asta e. A început acel tsunami exact cu o lună înainte de ziua fetei, ca să nu mă pot bucura nici eu,” a declarat Alin Oprea, în cadrul emisiunii de la Kanal D.

