Alin Oprea și iubita lui au sărbătorit 3 ani de relație. Când vor face pasul cel mare. „Medana nu are termen de comparație”

„Medana nu are termen de comparație. Este o femeie cu totul specială, care are foarte multe calități, dar mai ales care are capacitatea să fie alături și să fie mereu prezentă atunci când este nevoie de ea. Una dintre cele mai mari calități ale ei, pe lângă inteligență, frumusețe și o personalitate foarte puternică, este tandrețea.

O urmăresc de multe ori cu câtă dragoste tratează cei 3 căței iar asta îmi dă un mare grad de siguranță și de confort, pentru că nu mă gândesc cu teamă la bătrânețe, știind că ea va fi acolo pentru mine”, a declarat Alin Oprea pentru Ego.ro.

„Da, sunt divorțat! Bărbat „liber” nu mai sunt de mult timp, relația cu Medana fiind la fel ca o căsnicie. Sigur că îmi doresc să fac pasul cel mare spre căsătorie, asta fără să interfereze însă cu procesele care vor urma”, a declarat Alin Oprea pentru sursa citată.

GSP.RO Cu cine a fost surprinsă presupusa amantă a lui Vladimir Putin, în plin război! Imaginile cu Alina Kabaeva au ajuns pe internet - FOTO

Playtech.ro ȘOC! Răsturnare de situație în războiul Rusia - Ucraina! Anunțul HALUCINANT al lui Putin: care e scopul final

Observatornews.ro Soldaţii ruşi au violat și ucis o mamă şi pe fata ei de 15 ani, în Irpin. Cealaltă fiică a fost obligată să se uite

HOROSCOP Horoscop 25 aprilie 2022. Leii sunt dispuși să facă unele concesii, ca să se asigure că atmosfera este plăcută pentru cei din jur

Știrileprotv.ro Misterioasa hepatită care afectează grav copiii a ajuns și în România. Un minor a murit și mulți au nevoie de transplant de ficat

Orangesport.ro Descoperirea şocantă făcută de un rus arestat. Unde le-a găsit pe rudele apropiate ale lui Putin, aflate departe de Moscova de la startul războiului

PUBLICITATE Povestea BrosNor și a antreprenoarei Cristina Gazner Cristescu