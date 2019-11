De Livia Lixandru,

Alina Eremia a ales să își tatuaze un mesaj deasupra cotului stâng. „Mi-am pictat pielea din nou ? #tatuajnou”, a scris Alina Eremia, pe Instagram.

Alina Eremia a renunțat la copilărie la 4 ani, pentru a reuși să-și construiască o carieră în muzică. Multe vedete au făcut sacrificii pentru a cunoaște succesul și celebritatea, dar prețul plătit de artista de 25 de ani a fost destul de mare.

„Mi-am dorit foarte mult, am vizualizat, am visat treaba asta. Chiar cred că visurile pot fi palpabile și se pot transforma în realitate”, a declarat ea recent, pentru Libertatea.

„De la 4 ani am început să cânt. Am renunțat la timpul liber. E dificil pentru un copil să renunțe la joacă, la gașca de prieteni, ca să meargă să studieze. Dar pentru mine a fost o plăcere, am fost atrasă de asta. Nu-mi pare rău de nici un lucru pe care l-am ratat.

Mai târziu, mi-a fost greu să mă împart între școală, orele de canto, concursuri și filmări. Dar toate astea m-au adus în punctul în care sunt azi. Dacă aș fi să o iau de la capăt, poate aș fi mai muncitoare, dar tot la fel aș face”, ne-a spus ea în urmă cu ceva timp.

Citeşte şi:

Campionul, în floarea vârstei | Despre privilegiul de a fi contemporan cu Ivan Patzaichin

UPDATE |Ministerul Muncii primește 3,9 miliarde de lei la rectificarea bugetară, alte 2,8 miliarde ajung la Sănătate. Se taie 2 miliarde de lei la Educație

Andreea Mantea și-a făcut o nouă intervenție estetică, dar a primit multe critici. „La cum arată, mai bine nu recomanzi”

GSP.RO Ce i-a cerut Țiriac lui Iohannis: „M-am dus ca un olog cu șapca în mână la el!”

HOROSCOP Horoscop 26 noiembrie 2019. Balanțele primesc informații importante