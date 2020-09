Ana Baniciu a scăpat la limită de carantina din Italia. ”M-am întors la fix”

După ce am ieșit din starea de urgență, Ana Baniciu și gașca ei de prieteni au făcut tot posibilul să se bucure de libertate într-o vacanță în afara țării. Pentru că Italia ieșise din zona roșie cu risc crescut de răspândire a virusului COVID-19, s-au decis că Toscana este destinația ideală. Nu s-a gândit nicio clipă că Italia va restricționa din nou accesul.

Dat fiind faptul că vacanța a fost una programată pe moment și au plecat imediat ce s-au descis asupra destinației, Ana și gașca ei de prieteni au scăpat la limită de carantina obligatorie de 14 zile.

”Am plecat într-o vacanță în Toscana, unde a fost superb. Am avut supernoroc, pentru că nu am prins perioada când Italia a început să ceară carantina obligatorie la venirea din România. Eu m-am întors fix când nu ne-au mai lăsat să plecăm înspre ei. A fost perfect pentru că eu mă întorceam, nu mai aveam nicio problemă”, a povestit Ana Baniciu pentru Libertatea.

Chiar dacă a găsit o Italie aproape pustie, Ana ne-a mărturisit că a fost una dintre cele mai frumoase vacanțe ale ei, având parte atât de peisaje frumoase și de liniște, cât și de mâncare bună.

”A intrat la fix această plecare. A fost așa, ad-hoc, pentru că eu așa obișnuiesc să plec, dar a fost una dintre cele mai frumoase vacanțe ale mele. Pe de-o parte pentru că vacanța asta a venit după o perioadă în care am stat în casă, pe de altă parte pentru că am fost într-un loc absolut superb, în Toscana, într-un loc unde nu era nimeni, doar eu și prietenii mei. Am stat într-o casă superbă. Italia – goală. Am putut să vizităm, pentru că nu era înghesuială deloc. Un pic tristuț pe acoluri, mai ales în piețele italienești, unde înainte nu puteai să arunci un ac, acum era pustiu, dar un moment bun de vizitat și de văzut locuri frumoase”.

”Dacă mai stăteam două săptămâni, cred că mă întorceam dublă”

Arista nu doar a vizitat și s-a plimbat, ci a mâncat încontinuu. ”Italia este la capitolul mâncare ceva senzațional. Cine nu vrea să mănânce paste, pizza, dolci și toate fructele de mare? Dacă mai stăteam două săptămâni, cred că era o problemă, că mă întorceam dublă. Dar nu mă duc numai pentru mâncare. Îmi place să cunosc locuri, să cunosc oameni, îmi place să umblu”, a mai povestit Ana pentru Libertatea.

