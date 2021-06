Anca Serea, mândră de fiul cel mare, care a absolvit liceul. Ce carieră își dorește David

„Așa a fost mereu! Împreună la bine și la greu, îți mulțumesc David! Sunt mândră de tine și-ți voi fi alături indiferent de orice! #mama #graduation #proudofyou”, a notat vedeta în mediul online.

Cei care o urmăresc pe vedetă în mediul online au reacționat cu mii de aprecieri și comentarii. „Felicitări, cred că seamănă foarte mult cu tăticul lui. (…) Doamne, ce băiat chipeș!!! Și ce mama frumoasă!!!! (…) Mama mândră de băiatul ei… are și de ce. Succes pe mai departe, tinere”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor pe internet.

David este fiul Ancăi Serea cu primul ei partener, omul de afaceri Filip Poplingher. Acesta s-a stins din viață în 2010, după ce fusese diagnosticat cu cancer.

La ce carieră visează David

David a trecut de vârsta majoratului, a absolvit liceul și deja s-a gândit la ce carieră își dorește să urmeze. În 2020 spunea că medicina a fost pe primul loc, dar nu mai e o opțiune. E pasionat de filosofie.

„Pentru o perioadă lungă am sperat să mă duc în lumea academică a medicinii. Dar mai mult pe cercetare, nu să practic medicina în spitale. Dar, în ultimii ani, am realizat că sunt pasionat de filosofie şi că medicina nu este pentru mine, citind şi vorbind cu oameni din domeniu. Realizând asta, am ales filosofia”, a declarat el într-un interviu pentru okmagazine.ro acum un an.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Conform declarațiilor făcute pentru aceeași publicație, tânărul și-ar dori să urmeze cursurile unei facultăți din străinătate. „Poate în Olanda sau Anglia!”, mai spunea el.

Citeşte şi:

Șeful serviciului secret al MAI are în declarația de avere conacul sindicalistului Liviu Luca, judecat pentru că l-a făcut din bani furați!

România educată, în colaps. Cum a ajuns școala să nu mai fie gratuită

Primarul din Bozovici, după prăbușirea Cascadei Bigăr: „Dacă așa a vrut Dumnezeu”

PARTENERI - GSP.RO „Toți îmi spuneau să mă opresc, chiar și fii-mea, dar n-auzeam pe nimeni!" » Cum se îngropase în patima băutură

Playtech.ro A cumpărat de aproape 3.000 de lei de la Lidl, dar apoi a avut un șoc. Ce s-a întâmplat după ce a făcut plângere

Observatornews.ro Natalia, soţia însărcinată a tânărului dispărut în apele Jiului, este disperată: "Vă implor, rugați-vă pentru el!"

HOROSCOP Horoscop 8 iunie 2021. Berbecii se frământă de aceleași neplăceri recente, ar trebui să le lase în urmă

Știrileprotv.ro Tragedie fără margini. Unul dintre cei mai tineri câștigători la loto din istorie a murit subit, la vârsta de 23 de ani

Telekomsport Maraton de amor sălbatic, petreceri desfrânate, controverse! I-au distrus viaţa vedetei: "Trebuie să spun cine sunt"

PUBLICITATE Pozele din albumul de vacanță pot fi imprimate color acasă (PUBLICITATE)