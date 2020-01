De Livia Lixandru,

Andreea Antonescu este căsătorită în acte cu Traian Spak, bărbatul cu care o fetiță, însă cei doi nu mai formează un cuplu de câteva luni. Artista a început o relație cu Ștefan Manolache în urmă cu câteva luni.

Jumătatea trupei Andre a luat decizia de a se despărți de iubitul ei, chiar în momentul în care mergeau la Iași, la părinții lui Ștefan Manolache.

Andreea Antonescu a confirmat despărțirea de Ștefan Manolache și nu a spus motivul clar pentru care a luat această decizie.

„Da, ne-am despărțit. Noi am decis ca în relația pe care o avem să stăm atât timp cât ne simțim bine amândoi. Ieri am fost la Iași, am discutat și… ne-am despărțit. Nu pot să explic exact din ce motiv, dar lucrurile sunt clare acum pentru mine, nu mai sunt într-o relație cu Ștefan”, a declarat vedeta pentru Wowbiz.

