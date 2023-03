„Foarte greu a fost! Am vrut să plecăm acasă, eu am vrut să plec în etapa 5. Am intrat la cursa pentru ultima șansă și după aceea m-am ambiționat, mi-am dat seama că nu vreau să ne bată frații și nu am mai plecat”, a povestit cântăreața, potrivit Spynews.

„Am zis că plecăm în 6, doar că în 6 mi-au făcut acea surpriză. Eu îi tot spuneam Andreei că nu mai vreau, că vreau la fetițe acasă, că îmi e dor de ele, iar și ei îi era dor. În etapa 6 am câștigat imunitatea și mi-au făcut surpriza, mi-au arătat de ziua mea un filmuleț cu Ella și Clara, iar ele mi-au ridicat moralul, pentru că în filmuleț ele spuneau să mă întorc acasă câștigătoare și atunci am trecut peste dorul față de ele, pentru că nu puteam să le spun că mami a venit acasă pe locul 6”, a mai adăugat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În cadrul aceluiași interviu pentru Xtra Night Show, Andreea Bălan a spus că a fost ambiționată de fetele ei să rămână în competiție.

Recomandări SCUMPIRILE RCA. USR îl atacă pe Ciucă: „Tot primim țeparii ăștia care îi gonesc pe cei onești. Ce spune Ciucă, să nu plătească daunele? Daunele nu dispar”

„Din etapa 7 m-am ambiționat. Când am intrat la ediția pentru ultima șansă în etapa 7 am vrut să-l batem pe Scărlătescu și pe Bie, i-am bătut, am ieșit pe locul 1 și apoi am intrat în 8, unde iar imunitate și acum în 9. Atunci m-am resetat, am zis că oricât de greu ar fi, mergem până la capăt”, a mărturisit artista.

„Trăiesc o perioadă foarte frumoasă a vieții mele”

Andreea Bălan a anunțat că trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Artista și-a revenit complet după dezamăgirile trăite în dragoste și se bucură de un real succes pe plan profesional.

Andreea Bălan a surprins pe toată lumea cu colaborarea pe care o are cu Costi Ioniță. Cântăreața a lansat o nouă melodie, care a devenit deja îndrăgită de fani. În general, artistă cântă melodii inspirate din viața personală, însă de data aceasta concurenta de la America Express – Drumul Aurului a venit în atenția fanilor cu ceva diferit.

Cunoscută pentru spectacolele sale inedite precum „Lecția de dans”, „Bunny Show” și „Fantezia Show”, Andreea Bălan este artista care oferă publicului una dintre cele mai speciale performance-uri și o experiență vizuală coregrafică inedită prezentată în diferite povești conceptuale. Artista își începe primăvara cu un single și un videoclip pasional, odată cu o nouă imagine foarte feminină, senzuală și plină de sex appeal.

Recomandări Patru tinere care au închiriat un apartament de pe Booking de la soția unui consilier local PNL din Brașov au ajuns la un pas de moarte la spital. Gazda fusese avertizată de problemele din casă

„Cu inima ta” este o piesă de dragoste în care fericirea și dorința sunt ingredientele principale, compusă de către Costi alături de Ionuț Bacula (Papu) și Silviu Dumitriu.

„Trăiesc o perioadă foarte frumoasă a vieții mele, mă bucur de prezent și de tot ceea ce îmi oferă viața și asta îmi doresc să exprim prin muzica mea și în proiectele pe care le am. Piesa «Cu inima ta» este despre iubire, optimism, pasiune și sper să le simțiți și să le trăiți pe toate, așa cum o fac și eu”, povestește artista.

GSP.RO Șocul trăit de o femeie de afaceri din România, care a cunoscut un bărbat pe internet. Ce a aflat după 5 luni

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Cunoscutul bărbat din România care a slăbit 71 de kilograme în doar câteva luni! Imagini şocante, cum arată acum

Viva.ro Cum a aflat Manuela Hărăbor, de fapt, că fiul ei suferă de autism. Primele semne care i-au dat de gândit: 'Avea...'

Observatornews.ro Doi australieni au vrut să viziteze Budapesta, dar au cumpărat din greșeală bilete spre București. Reacţia lor când au ajuns în România

Știrileprotv.ro Comoara de 6 milioane de euro găsită în casa unui pensionar. Au fost furate pe rând, în ultimii 20 de ani. VIDEO

FANATIK.RO Schimbare importantă pentru toți cei care folosesc Google Chrome. Dispare această funcție

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

Unica.ro Cu ce se ocupă fiica lui Mircea Diaconu. Ana este o femeie discretă, cu o pasiune scumpă, mai puțin întâlnită

HOROSCOP Horoscop 10 martie 2023. Fecioarele ar fi bine să-și asume mai puține astăzi și să exerseze liniștea pe care o pot obține

PUBLICITATE Descoperă cele 5 semne ale relațiilor intime abuzive