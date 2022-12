Lor li se vor alătura zilnic invitaţi din showbizul românesc şi nu numai, care vor vorbi sincer şi deschis despre succes şi drumul până la el.

„Abia aştept să dăm startul lungilor discuţii la cafea! De fapt, la cafele! Pentru că îi invităm pe telespectatorii noştri să îşi bea cafeaua alături de noi, în fiecare zi, e luni până vineri, de la 17.30. Că doar nu se numeşte degeaba emisiunea Happy Café”, a declarat Cristina Ciobănaşu, în vreme ce Vlad Gherman a completat: „Împreună, ne propunem să vă facem după-amiezele mai frumoase, cu discuţii interesante, pe subiecte importante şi extrem de necesare!

Extrem de necesare pentru o viaţă cât mai sănătoasă şi fericită. Adică pentru o viaţă cât mai Happy!”.

La rândul ei, Andreea Ibacka dezvăluie: „Iar eu sunt super happy că din 16 ianuarie vom fi alături de voi în formula aceasta. La Happy Café vorbim pe atât de multe teme frumoase: parenting, educaţie financiară, couple and family tips, beauty şi fashion tricks, noutăţi în materie de teatru, film şi carte, mergem în culisele serialului Lia, soţia soţului meu şi invităm alături de noi, pe canafeluţă (cum ne place nouă să o alintăm), unele dintre cele mai îndrăgite vedete autohtone.

Noua producţie Happy Channel va putea fi urmărită începând din 16 ianuarie, de luni până vineri, de la ora 17.30.

Andreea Ibacka are doi copii cu Cabral

Dincolo de profesia ei de actriță, dar și de vedetă de televiziune, Andreea Ibacka e mamă. Ea și Cabral au împreună o fetiță, pe Namiko, dar și un băiețel, pe Tiago. Într-un interviu pentru Ego.ro, ea a dezvăluit cum se descurcă cu ei, dar și ce obiceiuri are micuța sa în această perioadă: nu vrea să meargă la grădiniță și se îmbracă singură, pe placul ei.

În 2018, Andreea Ibacka a devenit mamă pentru prima oară. Atunci a născut-o pe Namiko. În 2021, l-a adus pe lume pe Tiago, al doilea copil al ei și al lui Cabral. Viețile lor s-au schimbat mult de când au devenit părinți, copiii sunt pe primul loc. Actrița a mărturisit acum că fiul ei o avut o lungă perioadă în care a dormit în brațele ei, însă acum s-a mai liniștit. Namiko are 3 ani și e cea care are deja preferințe. „Este o etapă pe cât de frumoasă, pe atât de încărcată de fel de fel de provocări, lipsă de somn, evident.

Fii-miu de-abia recent s-a mai liniștit, am avut vreo șapte luni de foc în care am dormit cu el în brațe practic, într-o poziție deloc comodă, într-un semișezut, dar cu toate astea aș zice că mai complicat la momentul ăsta este Namiko. Mă rog, acțiunile cu ea, etapele și schimbările prin care trecem”, a povestit vedeta în luna iunie a acestui an.

