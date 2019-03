În ultima perioadă, toți au observat ipostazele sexy în care Andreea Marin apare în imaginile postate pe contul de socializare. Aceasta a venit și cu o explicație.

„E, am mai întinerit și eu. Da, recunosc asta (n.r. că dragostea o întinerește). Știi cum e, acum ori niciodată! Ce-i drept, eu cred că fericirea se vede pe chipul omului. (…) Am mai crescut și eu și sunt femeie fericită la casa ei. Ce-i drept, mă simt bine în pielea mea, mă simt iubită și iubesc. În același timp, îmi doresc să fiu cât mai mult timp tânără pentru fetița mea. Vreau să fiu on model pentru ea. Acum a început și ea să se uite pe masa mea de machiaj și să aleagă… Se poate uita, dar încă nu are voie să aleagă”, a spus Andreea Marin la „Agenția VIP”.

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu au făcut naveta mai bine de doi ani, întrucât el era, la acea vreme, consulul României în Libia și locuia în Africa. Cei doi obișnuiau să se vadă la câteva săptămâni, acea perioadă fiind plină de minivacanțe. Între timp, familia s-a reunit, iar relația, deși a fost la distanță, a trecut proba timpului.

