Afaceristul iranian care a vrut să vândă dosarul tezaurului, despre România și autoritățile românești: ”Atât spun: țară de c…t! Sunt incorecți la nivel de sus”

De Justin Gafiuc

-Domnule Rezaei Kejani Davood, e adevărat că ați găsit vitrina în 2015?

-Da, dar mult timp după aceea am descoperit ce era înăuntru. Dar mai bine vorbiți cu avocatul meu. Am declarat tot deja la procurori, am zis tot acolo.

-Ați avut multe încercări de a comercializa din documente?

-Niciodată! Astea sunt prostii. Aveți informații greșite. Știți ceva, dar nu tot. Nu știu de unde scoateți vorbele astea. Nu sunt rupturi la dosar, e complet.

-Există informații că ați fi luat legătura inclusiv cu oameni de afaceri ruși pentru a le propune vânzarea actelor.

-Nu există așa ceva! Deocamdată fermoar la gură și discutați cu avocatul. Realitatea o veți afla peste trei luni, după ce se verifică dosarul.

-La ce vă refereați când spuneați că după mult timp ați găsit actele în vitrină, deși o aveați de prin 2015?

-E o poveste lungă, o amestecătură. (Face semne cu degetele pe umeri, semnalând prezența pe circuit a unor ofițeri ori a serviciilor secrete). Întrebați la ei! Atât spun: țară de c…t! Sunt incorecți la nivel de sus. Bandiți! Noi câștigăm un colț de pâine și dăm de mâncare și la alții, iar unii vor să te ia cu totul, să nu dea nimic la nimeni. Dar vă rog eu, momentan frână!

-Nu mi-ați răspuns, totuși, la întrebare!

-Am martori când am găsit-o eu, cine a văzut actele. Știu de unde am adus vitrina. A stat un an și jumătate la mine în atelier fără să știu că există aceste acte în interior. Când am vrut s-o bag la recondiționat, boom! S-a auzit ceva! Ce dracu’ e?! Și așa am dat de documente. În fiecare săptămână goleam câte cinci case în toată țara, majoritatea în București. Să veniți să vedeți ce e la mine în atelier! Domnule, sunt de 30 de ani în România, din 1991, nu știu decât muncă, muncă, muncă. Am copii, familie, am albit în România, nu știu dacă sunt iranian sau român. Eu mă simt român!

-De ce nu ați predat personal documentele imediat după ce le-ați găsit?

-M-am dus la niște cunoscuți în Brașov, dar toată lumea era cu morcovul în fund. Că dacă te prinde te omoară, dacă vin rușii te împușcă, ce să zic?! Mi-a fost frică să le predau. Vă spun cu inima deschisă! M-am sfătuit cu mai mulți oameni cum să-l dau, dar niciunul nu mi-a dat nicio informație. Le era frică la toți! Asta e, gata! V-am zis în mare!

-E adevărat însă că ați vândut pașaportul lui Nicolae Roșca, omul care strânsese documentele, și apoi l-ați răscumpărat?

-Da. L-am dat cu 150 de euro și l-am recuperat cu 200 de euro. Dar nu știam atunci despre ce e vorba. Era aruncat undeva prin atelier. Nu e niciun secret, e un băiat care e și el aici la târg. Domnule, dacă-mi dădea cineva atunci 200 de lei pe toate hârtiile acelea, poate că le dădeam! Nu știam ce e! Abia după câteva luni mi-am dat seama. Nu m-a interesat la început.

EXCLUSIV | Descoperire istorică! Un brașovean și un iranian au găsit, ascuns într-un dulap de epocă și neatins de 80 de ani, dosarul pe care Antonescu l-a trimis cu armata la Moscova ca să revendice tezaurul României!

„Dosarul Moscova 2” este numele pe care BNR l-a dat documentelor de la Brașov. Bucătarul Attila Szocs, un maghiar din Brașov, și iranianul Rezaei Kejani Davood au făcut o descoperire care reaprinde o veche dispută istorică și de patrimoniu

Ce se află în Tezaurul României evacuat la Moscova în Primul Război Mondial

Libertatea face public integral dosarul „Moscova 2”, despre Tezaurul României sechestrat de Rusia! Sunt 287 de pagini de mare interes istoric, certificate ca autentice

BNR, despre „Dosarul Moscova 2”: „Documentul are valoare istorică și completează materialele deja existente în arhiva BNR”

EXCLUSIV | Le dădeau alimente amestecate cu nisip! Dosarul „Moscova 2”, care contabilizază tezaurul românesc dus la ruși, conține și dovezi ale masacrului împotriva evreilor din Basarabia aflată în România Mare

EXCLUSIV | Aur și sânge în dosarul „Moscova2”. Jurnalista Andreea Archip a mers pe urmele lagărului din Mărculești, Basarabia. Satul care trăiește pe un cimitir!

Primele filmări de la Mărculești, lagărul care apare în documentele istorice găsite în dosarul ”Moscova 2”!

Citește mai multe despre Dosarul ”Moscova 2” și Tezaurul României pe Libertatea.