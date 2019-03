Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu au făcut naveta mai bine de doi ani, întrucât el era, la acea vreme, consulul României în Libia și locuia în Africa. Cei doi obișnuiau să se vadă la câteva săptămâni, acea perioadă fiind plină de minivacanțe. Între timp, familia s-a reunit, iar relația, deși a fost la distanță, a trecut proba timpului.

„Acum e o vacanță continuă. Trăim împreună și ne construim o viață împreună și e tare frumos. Nu vreau să intru în detalii, pentru că vreau să păstrez intimitatea noastră, dar, pe de altă parte, a meritat așteptarea. Construim și fizic și construim o viață împreună”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Marin.

Și-au împrietenit mai întâi câinii

Atât Andreea, cât și Adrian sunt iubitori de animale și fiecare deține un câine. La puțin timp după debutul relației lor, cele două patrupede s-au cunoscut, s-au împrietenit și au acceptat rapid pe celălalt stăpân.

„Unul este al lui Adrian, Rocky, și unul este al meu, pitica aceea, Lady. Așa că s-au împăcat de la început, când Lady, mică, așa cum e ea, era mai mare decât el ca gabarit. Era puiuț când a intrat în familia noastră și acum bineînțeles lucrurile stau invers, dar cât e el de mare, câinele lup o simte tot ca pe o mămică pe Lady a noastră și sunt tare dulci, sunt prieteni și cu pisicile, avem și păsărele, avem și peștișori și o veveriță, deci este o gospodărie serioasă. O vreme, Rocky a fost și în Africa, acolo unde stătea Adrian”, a precizat ea.

S-a chinuit doi ani să scape de acnee

Andreea Marin s-a confruntat cu probleme severe de sănătate după ce, în încercarea de a slăbi rapid după naștere, a testat un produs de detoxificare văzut pe internet.

„Am avut, la un moment dat, după naștere, un plus de 20 kg și atunci am încercat o poveste miraculoasă, să zic așa. La vremea aceea nu auzisem de detoxificare așa cum știu în ziua de astăzi, am găsit ceva despre detoxificare pe internet și un produs din plante, vezi Doamne, sută la sută natural, un praf, pe scurt, pe care să îl iei acasă. Nu slăbești miraculos de la un produs, niciodată, să nu visați așa ceva! Dar contează faptul că erau posibile efecte adverse și ce să vezi, am fost eu una dintre puținii oameni la care praful a avut efecte adverse! O acnee extrem de puternică, deși nu avusesem acnee nici măcar la vremea pubertății. Doi ani nu am putut să scap de ea, am fost la medici aici, am fost și în Austria.

Din momentul acela, m-am lecuit și am înțeles că lucrurile trebuie făcute așa cum se cuvine: făcând analize și mergând la nutriționist, care știe soluția corectă. Când fac detoxificare, o fac ca la carte, cu medic și cu o echipă întreagă de specialiști alături. Iar sportul este foarte important”, a adăugat Andreea Marin.

