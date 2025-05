Antonia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, a făcut recent o schimbare de look care a stârnit valuri în mediul online. Cântăreața a renunțat la părul brunet care a consacrat-o și a apărut într-o nuanță de blond deschis, care îi scoate în evidență trăsăturile și culoarea intensă a ochilor.

Transformarea a fost prezentată chiar de Antonia pe contul ei de Instagram, unde a publicat imagini cu noul look. Artista a apelat la un specialist pentru această schimbare radicală. Printre primele care au reacționat pozitiv s-au numărat și colegele de breaslă, precum Anda Adam, care i-au lăudat curajul și rezultatul final.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Deși majoritatea au fost în extaz, complimentând-o cu mesaje precum „Radiezi, îți stă super”, „Ești divină” sau „Incredibil cât de bine te prinde blondul”, au existat și voci critice. Unii urmăritori i-au transmis că „era mai frumoasă brunetă” sau că „a stricat părul acela superb”.

Recomandări Miniștrii Guvernului AUR, dacă George Simion devine președinte: oameni de afaceri, traseiști politici și admiratori ai Mișcării Legionare

Antonia nu a părut deloc afectată de opiniile negative. Așa cum a demonstrat și în trecut, artista știe să facă față criticilor cu sarcasm și autoironie, menținându-și încrederea în sine și controlul asupra propriei imagini.

Schimbarea de look vine într-un moment în care artista se bucură de succes profesional și de susținerea unei comunități solide de fani care îi aplaudă fiecare pas. Indiferent de culoarea părului, Antonia rămâne o prezență spectaculoasă în showbizul românesc.

Ce operație estetică și-a făcut Antonia după al treilea copil

Iubita lui Alex Velea are trei copii, iar corpul ei a trecut prin multe transformări în ultimii ani. Cântăreața și-a dorit să arate bine și a muncit din greu la sală pentru a obține silueta pe care și-o dorește. Chiar dacă făcea sport și avea un regim sănătos, Antonia nu reușea să obțină rezultatul pe care și-l dorea, astfel că a apelat la medicul estetician.

Logodnica lui Alex Velea a făcut o operație de liposucție după ce a născut cel de-al treilea copil. Antonia este mulțumită acum de rezultatul obținut și continuă să se mențină făcând sport și mâncând sănătos. „Nici nu-mi pot aminti cum îmi arăta abdomenul înainte să am copii. Trebuie să fie drăguț să ai o talie subțire, naturală, fără vergeturi pe piele, totul neted. Dar este frumos să ai și copii, iar eu am trei deja. Este destul, sunt bine. Și doar ca să vă dau o idee de cât de obsedată și perfecționistă sunt când vine vorba despre antrenamente și mâncat sănătos, toate astea nu au fost suficiente. Am mers și am făcut liposucție și sunt mulțumită acum.

Recomandări Deniz Floroiu, zis „Gucci”, vrea să scape de extrădarea din Columbia. Infractorul de origine albaneză e condamnat la 11 ani în România pentru trafic de persoane

Sunt bine, dar sunt obsedată de detalii. Asta e problema mea. Cred că odată ce corpul tău trece prin schimbări după ce naști, începi să te simți nesigură pe tine. Cred că este natural”, a spus Antonia pe Instagram.

Urmărește-ne pe Google News