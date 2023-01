Gabriela Cristea și Tavi Clonda au început anul cu o vacanță în Tenerife, unde și-au încărcat bateriile înainte de a începe munca. Fanii s-au îngrijorat când au văzut pe vedeta nu a mai postat o perioadă pe rețelele de socializare și nu știau ce s-a întâmplat cu aceasta.

Prezentatoarea de la Antena Stars a anunțat că a fost în concediu și că va reveni pe micul ecran mai repede decât se așteptau. Gabriela Cristea le va arăta fanilor săi cum a fost în Tenerife în două videoclipuri pe care le va încărca pe YouTube în scurt timp.

„Dragilor, vă mulțumim pentru gândurile voastre bune la început de an. Am tot primit mesaje de la voi pentru că nu am mai postat în feed de multă vreme, dar ne-am dorit tare mult să ne bucurăm mai mult de „noi” la început de an. Azi noapte ne-am întors din vacanța unde a fost minunat. Noi am ales Tenerife și ne-am bucurat de o insulă desprinsă parcă din altă lume. Toate imaginile filmate le vom grupa în două vloguri pe care le vom încaărca în curând pe YouTube, iar zilele următoare o să urcam aici mai multe poze. De astăzi la muncă, dar vă povestesc mai târziu ce și cum”, a scris Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.

Prezentatoarea s-a întors la muncă și este pregătită să discute cu noii concurenți de la „Casa iubirii”. „Ne-am întors! De astăzi avem întâlniri mai lungi la Capriciile iubirii. De luni și până vineri avem la dispoziție 3 ore de discuții în direct pe Antena Stars”, a anunțat Gabriela Cristea.

Ce reproșuri avea Tavi Clonda la adresa Gabrielei Cristea

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au căsătorit în anul 2015, iar de când au venit pe lume fetițele lor, totul s-a schimbat în căsnicia celor doi. Ce îi reproșează artistul soției sale.

Întrebat dacă se ceartă des cu soția sa din cauza fetițelor, Tavi Clonda a răspuns: „Nu des, dar ne mai certăm și cu siguranță doar atunci când nu mai avem răbdare și suntem obosiți, uneori nu mai avem răbdare să mai comunicăm și poate ne mai ciondănim, să zic așa, dar deocamdată nu am sărit calul, deci e bine dacă ar mai fi un copil chiar ar fi greu și ne-am mai trebui ajutor”.

Artistul recunoaște că nu mai au timp pentru momente în doi și de multe ori îi reproșează acest lucru Gabrielei Cristea. „Băi, nu! Asta îi reproșez Gabrielei, că am cam uitat de noi, și eu la fel! Trebuie să ne mai aducem aminte și de noi chiar dacă sunt multe joburi și avem multe proiecte, trebuie să facem noi foarte multe lucruri. Într-un cuplu, la un moment dat, mai ales când cresc copiii, organizarea e cea mai importantă și comunicarea dar organizarea e cea mai importantă că altfel nu mai știi care cum, unde te duci și ce se întâmplă și atunci se creează haos și ceartă. Încă nu stăm foarte bine la organizare pentru că nu a fost nevoie, dar de acum simt nevoia de organizare, pus pe hârtie și spus”, declara Tavi pentru ciao.ro.

