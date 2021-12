Recent, pe pagina ei de Facebook, Mirela Vaida a dezvăluit că alături de Armin Nicoară a înregistrat o serie de cântece de petrecere. Poate nu mulți știu, dar prezentatoarea emisiunii „Acces direct” e și cântăreață, dar și actriță.

„Dragilor, de mult așteptăm să vă dau vestea asta: miercuri, pe 15 decembrie, voi lansa primul colaj de muzică de petrecere, alături de nimeni altul decât Armin Nicoară, cel care face show oriunde s-ar afla! Sunt un om cu chef de viață, mereu pusă pe petrecere, așa că abia aștept să ascultați piesele pe care le vom cânta, reochestrate și readaptate!

Că tot vom petrece Revelionul mai mult pe acasă… hai să dăm startul petrecerilor! Miercuri, 15 decembrie, lansarea colajului va avea loc la @acces_directoficial, apoi pe canalul de YouTube al lui Armin Nicoară. Vă îmbrățișez”, a notat vedeta în mediul online.

Mirela Vaida, dezvăluiri neașteptate despre debutul ei

Acum câteva luni, vedeta a fost invitată în emisiunea online a lui Pepe, unde a făcut dezvăluiri despre începuturile sale. A absolvit Facultatea de Drept, nu a profesat, dar a atras-o mult televiziunea. Vocea a ajutat-o mult și așa a și devenit artist. „Eu am terminat Facultatea de Drept, când am venit din Iaşi în Bucureşti nici nu mă gândeam că o să fac muzică, televiziune, teatru. M-am trezit după licenţa că nu am relaţii, că nu am pile, aşadar îmi era imposibil să reuşesc.

M-am angajat la televiziune şi mi-am dat seama că îmi place să vorbesc. Eu mai participasem la concursuri de muzică, gen «Bravo, bravissimo» de la TVR, cu Dan Bittman. Am fost la Mamaia, în 97. Am mai fost la «Ploaia de stele», în 2001, am fost în finală cu Madonna. Inima m-a chemat spre muzică mereu”, a povestit Mirela Vaida.

Dezvăluirile neașteptate nu s-au oprit aici. Cu vocea sa a reușit să atragă, astfel încât era solicitată la multe nunți, la evenimente private. Cânta de la zece seara până la cinci dimineața alături de formație mai multe genuri de muzică. „Eu am cântat foarte mulți ani la nunți. Am început cântând la nunți. Am și folclor, am și evergreen-uri, am și melodii românești, am și lăutărești. Vreo șapte ani am cântat la nunți, după care au venit copiii, unul după altul și n-am mai putut să țin pasul cu repetițiile și cu nopțile pierdute. Dar la nunți există și un dezavantaj. Cântam toată noaptea, eram singura solistă și duceam greul de la 10 seara și până dimineața la 5. Și veneam ruptă și vocal”, a mai spus prezentatoarea TV.

