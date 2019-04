„Nu mi-a venit să cred ca e real ce se întâmplă. Abia atunci când Gina s-a apropiat, foarte bucuroasă, cu lacrimi în ochi, abia în momentul ăla am realizat că cei mai buni prieteni, cea mai tare echipă de la Asia Express… câștigă acest sezon”, a spus, fericit, CRBL. imediat după câștigarea finalei.

„Este cea mai tare experiență și avem mulți ani să povestim tuturor, pentru că e o experiență incredibilă. Acum… vreau acasă, dar vă garantez că, în 2-3 săptămâni, o să ne fie foarte dor”, a mai spus el.

„Chiar am reușit să câștigăm Asia Express, tu vorbești serios? Locul 1, pentru prieteneia noastră, a meritat toată așteptarea asta de 14 ani, din secunda în care ne-am cunosut până acum”, a afirmat și partenerul său, Oase.

„Ar fi fost frumos să terminăm toata aventura asta pe locul 1, dar faptul că am ajuns pe locul 2 nu schimbă cu nimic ceea ce am trăit noi aici. Plang, acum, pentru că s-au strâns foarte multe emoții tot timpul, dar sunt fericită că am mers până la capăt, împreună”, a spus Ruby.