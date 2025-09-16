Asia Express 15 septembrie 2025. Raluca Bădulescu a fost la un pas de leșin și a primit îngrijiri medicale

Episodul 6 al sezonului 8 Asia Express – Drumul Eroilor, difuzat luni, 15 septembrie 2025, a fost unul plin de provocări pentru concurenți, începând cu căutarea cazării pentru echipele care nu s-au calificat la jocul de amuletă și continuând cu probe dificile în drumul spre marea imunitate.

Anda Adam și Joseph au trăit „cursa infinitului” încercând să găsească un loc de dormit, perindându-se prin mai multe case, până când au ajuns într-o sală de conferințe din clădirea primăriei, unde au fost întâmpinați de gândaci uriași și au fost nevoiți să doarmă pe o masă și pe un scaun.

Proba pentru marea imunitate a avut loc la Drumul Zeilor și a început cu un indiciu neobișnuit: concurenții au trebuit să descifreze semnificația razelor de soare de pe steagul filipinez pentru a afla locația primei etape. Prima misiune i-a pus pe concurenți să ajute localnici care produc mătase de ananas, material folosit în costumul tradițional filipinez, barong. Echipele au învățat să extragă fibra din frunze de ananas și să o transforme în fire, sub supravegherea unui judecător.

Ulterior, concurenții au trebuit să ajute la procesarea produsului kopra din nucă de cocos și să extragă fire pentru confecționarea măturilor. Emil Rengle și Alejandro au avut un avans important, în timp ce Alina Pușcău și Cristina s-au împotmolit în ruperea crengilor de cocotier.

Raluca Bădulescu a avut nevoie de îngrijiri medicale

Raluca Bădulescu a fost pusă la grea încercare de soarele arzător și de efortul fizic necesar pentru a lucra în ferma de ananași. Oboseala și-a spus rapid cuvântul, iar în timp ce Florin se ocupa de țesătura din fire de ananas, Raluca a început să acuze stări de leșin. „Sunt terminată psihic”, a spus Raluca Bădulescu, iar la testimoniale a adăugat: „Îmi venea să leșin acolo, să mă pun pe piatră. Voiam să mă tăvălesc pe jos”.

„Era o zăpușeală de mi-a luat respirația. Nu puteam să merg, simțeam că ceva nu e bine. (…) M-a văzut că stau acolo leșinată în coteț, deși nu făcusem nimic. Imediat m-a pus într-o stare bună. «Ai băut apă?», răspunsul evident «nu», deși am fost avertizați cu toții, înainte să începem competiția, că trebuie minim doi litri de apă pe zi”, a mai explicat Raluca Bădulescu la testimoniale.

După ce partenerul ei a terminat proba, un medic a intervenit pentru a o consulta, i s-a făcut o perfuzie și a rămas sub supraveghere medicală până la următoarea misiune.

Emil Rengle și Alejandro au câștigat imunitatea la Asia Express

După această probă, echipele s-au îndreptat spre autostop și au continuat misiuni diverse, cum ar fi învățarea unui cântec și coregrafie tradițională într-o școală locală. În final, Emil Rengle și Alejandro au bifat primii toate sarcinile și au câștigat imunitatea mare. La clasament, Irina Fodor a anunțat următoarele poziții:

Locul 1: Emil Rengle și Alejandro – câștigătorii imunității

Locul 2: Alex și Ștefan

Locul 3: Gabi și Dan

Locul 4: Karmen și Olga

Locul 5: Anda și Joseph

Locul 6: Alina și Cristina

Locul 7: Mara și Serghei

Locul 8: Raluca și Florin

Jocul pentru amuletă de a doua zi a fost câștigat de trei echipe: Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Karmen Simionescu cu Olga Barcari, și Mara Bănică cu Serghei Mizil. Acestea au primit coșulețul de la Kaufland, cazare și broșuri despre pirați. Restul echipelor și-au căutat singure loc de dormit, trecând prin condiții dificile.

