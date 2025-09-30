A fost o ediție plină de umor, dar și de tensiuni firești într-o competiție cu o miză uriașă, care a ținut publicul lipit de micile ecrane și a făcut din Asia Express lider detașat de audiență, pe toate segmentele de public.

Drumul Eroilor continuă în Vietnam și ajunge diseară, de la 20.30, la destinația finală a acestei etape: metropola Hanoi. Până să ajungă însă în inima capitalei vietnameze, echipele calificate vor lupta la un joc de amuletă care va naște cele mai aprinse discuții din acest sezon.

Odată ajunși pe traseu, concurenții vor descoperi muzica tradițională vietnameză, interpretată la un instrument special – vioara Dan Nhi. Ei trebuie să memoreze melodia cântată în templu, apoi să iasă pe stradă și să o fredoneze localnicilor, pentru a afla titlul cântecului. Dacă răspunsul este corect, muzicianul le va interpreta o nouă melodie, iar proba se repetă până când primesc plicul cu destinația următoare, locul unde Irina îi așteaptă cu verdictul pentru imunitatea mică.

Surprizele nu se opresc aici. Înainte de a o întâlni pe Irina, concurenții primesc și un mesaj pe telefon: trebuie să găsească un localnic, să-l învețe refrenul celebrei piese românești „Gașca mea” și să vină împreună cu acesta la punctul de întâlnire. Între cultura autentică a Vietnamului, tensiunile din jocurile de amuletă și momentele pline de umor și emoție, ediția de marți promite o cursă memorabilă pe Drumul Eroilor.