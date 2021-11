După zeci de probe în Turcia, în Georgia, în Iordania și acum în Israel, competiția „Asia Express”, sezonul 4 a ajuns la final. Cei care au ieșit învingători sunt Mihai Petre și soția Elwira. Ei au primit marele premiu al ediției în valoare de 30.000 de euro.

După o luptă împotriva lui Emi și a lui Cuza, cei doi soți au ajuns primii la Irina Fodor. Când au aflat că ei sunt câștigătorii, au izbucnit în lacrimi. Au făcut și declarații la Antena 1.

„Simțeam că îmi explodează inima, nu îmi venea să cred. Mă bucur atât de tare pentru că în momentul ăsta o să-mi văd fetele cum sar de fericire”, a spus Elwira Petre. „Ele au fost motivația noastră! Ele m-au ajutat să rezist aici”, a completat-o Mihai Petre.

Mihai Petre, primele declarații, după ce a câștigat „Asia Express”

„Eu nu îmi imaginam că o să simt atâta emoție într-un show. Nu m-am așteptat, am avut momente care m-au terminat emoțional. Am avut momente bune, momente rele, momente în care am râs de am murit, momente în care m-am prostit, momente în care am plâns, momente în care am fost sus și apoi jos.

Nu îmi vine să cred că am câștigat pentru că am avut tot felul de momente. Am început bine, am continuat mai puțin bine, dar am terminat cum nu se poate mai bine. Sunt cel mai mândru om acum”, a spus Mihai Petre pentru a1.ro.

Mihai Petre, despre „Asia Express”: „Nu m-am gândit la premiu”

Dansatorul și soția sa au fost invitați la „Xtra Night Show”, unde au vorbit despre experiența pe care au avut-o în emisiune. Cuplul a fost extrem de competitiv, iar de multe ori aceștia au stârnit controverse printre concurenți. Mihai Petre și Elwira au câștigat „Asia Express”.

Înainte de a se afla, el a susținut că nu marele premiu de 30.000 de euro l-a motivat, ci dorința de a ieși învingător. Mihai Petre a declarat că marele premiu nu a fost o miză pentru el, mai ales că a fost plătit pentru a participa la „Asia Express”.

„Dacă faci pentru bani nu cred că duci atât de mult și nu ai forță, că forța vine din credință, din motivația intrinsecă, nu vine din afară, din motivația extrinsecă. Nicio clipă nu ne-am gândit la premiu, la premiu nu ne-am gândit, nu suntem ipocriți, am avut foloase materiale în urma participării, e firesc”, a spus Mihai Petre la „Xtra Night Show”.

Ce probe au avut concurenții în finala de la „Asia Express – Drumul Împăraților”

Maratonul finalei a dublat provocările pentru finaliști, care au avut de îndeplinit multe misiuni în locuri cu o rezonanță epică pentru cultura universală, precum Zidul Plângerii sau Haifa. O probă care-a solicitat foarte mult din punct de vedere fizic s-a desfășurat în cadrul unei baze militare.

Având în vedere faptul că în Israel stagiul militar este obligatoriu și finaliștii Asia Express au avut de îndeplinit o serie de antrenamente, de la tehnici specifice de pregătire la tras cu arma. Destinația finală a fost Turnul lui David, acolo unde Irina Fodor i-a așteptat pe primii ajunși cu amuleta de aur.

Foto: Antena 1

