Din câte se pare, Pescobar are în meniu la Londra preparate din fructe de mare, platouri cu scoici, midii, creveți, dar și celebra caracatiță la farfurie sau kebap, toate servite cu diferite sosuri și salate. Și aproximativ 2.000 de români au făcut o coadă mai mare de 100 de metri în primul weekend, imediat după ce Paul Nicolau și-a deschis restaurantul, pentru a gusta preparatele.

Chiar înainte să deschidă oficial locația, Paul Nicolau anunța că a investit în noua afacere peste 400.000 de euro, iar unele persoane i-au făcut deja plângere și a fost controlat de autoritățile din Marea Britanie, chiar dacă restaurantul nu fusese inaugurat încă.

A câștigat peste 1,3 milioane de euro

Într-o intervenție pe care a avut-o în emisiunea „Profețiile lui Don Mitică” de la Fanatik, Pescobar a dezvăluit că în primele două zile de când a deschis restaurantul din Londra a reușit să câștige peste 1,3 milioane de euro, chiar dacă Mitică Dragomir și Horia Iovanovici vorbeau în studio de încasări de peste 3 milioane de euro.

„Nu mă mai umflați cu pompa așa, că doar un milion de pounds am făcut weekendul ăsta, nu am făcut trei. Lăsați-o ușor. Următoarea afacere e la Dubai. În două zile am făcut 1,1 milioane de pounds încasări. Uite și acum, intru înăuntru, e ora 12.00, oameni aici, la mese.

Să stai două ore la coadă și la urmă să-mi mulțumești e mare lucru. E imens! Și nimeni să nu fie nervos. Și plecăciune, mă înclin în fața tuturor pentru gestul lor, pentru empatia lor. Au înțeles că e mai mult decât deschiderea. E susținerea unui român de-al lor. Foarte frumos. Să nu ai în mii și mii de oameni nicio reclamație?”, a spus Paul Nicolau.

Chiar dacă în mediul online s-a scris că aproximativ 2.000 de români au mers deja în restaurantul lui Pescobar din Londra, afaceristul a dezvăluit că, de fapt, cifra reală ar fi de peste 15.000 de persoane.

„În două zile cred că am depășit 10.000 de oameni. A fost incredibil. Am avut peste 7.000 de bonuri sâmbătă și 8.500 duminică. 15.500 de bonuri! Confirmă clipurile video. Am fost emoționat când am văzut copii tremurând care au venit și mi-au spus că, atunci când se fac mari, vor să fie Pescobar. Eu vreau să fiu un spirit pentru toată lumea”, a mai afirmat Paul Nicolau.

