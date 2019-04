Bianca Rus, detalii despre noua ei siluetă. „Am slăbit cinci kilograme”

În ultimul an, Bianca Rus a reușit să ajungă la silueta de vis pe care și-a dorit-o. A trecut printr-o operație de micșorare a stomacului, dar a și adoptat un stil de viață cât mai sănătos.

Acum, Bianca Rus a anunțat că a mai slăbit cinci kilograme.

„Am slăbit cinci kilograme. Sunt bine, sănătoasă. Încerc să mă mențin, nu mai vreau să slăbesc, că e suficient. Acum am 53 de kilograme. mănânc sănătos, mănânc puțin. Astăzi, de exemplu, am mâncat o salată de creveți. Fără uleiuri, fără nimic care să fie prăjit. E o dietă bazată pe tot ce am eu nevoie.

Fac și sport. I-au în serios și sportul. Îmi place să mă încălzesc 10-15 minute, după care fac bandă, bicicletă, cardio…. Nu mi-e poftă de nimic”, a declarat Bianca Rus în cadrul unui interviu pentru postul de televiziune Antena Stars.

În luna mai a anului trecut, Bianca Rus s-a căsătorit cu iubitul ei, Antonio. În luna octombrie, vedeta a făcut nunta la Satu-Mare. La o lună de la nuntă, Bianca Rus a trecut prin momente groaznice, fiind agresată de partenerul de viață după ce s-au întors din luna de miere din Dubai. Ulterior, cei doi au ajuns la divorț.

