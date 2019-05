Brigitte Sfăt și-a amintit despre cea mai grea perioadă din viața sa. „Am avut embolie pulmonară şi tumori”

În urmă cu doi ani, Brigitte Sfăt a trecut printr-o mare cumpănă. Vedeta a avut mari probleme de sănătate.

„Am avut embolie pulmonară şi tumori. M-am trezit cu ele, dar s-a rezolvat. Îmi construiam locul de joacă, am băgat foarte mulţi bani, plecam acasă cu un leu pentru un covrig şi nu mâncam altceva. Nu aveam unde să mă duc la toaletă și nu beam apa. M-am îmbolnăvit de embolie pulmonară şi m-am gândit că poate nu mai trăiesc, m-au ţinut pe aparate şi mi-am dat seama că sunt cea mai preţioasă persoană şi că ziua de mâine nu-mi aparţine şi că trebuie să trăiesc prezentul. Să am grijă să nu mai mănânc porcării, să beau apă.

Mi-am dat seama că dacă eu nu am grijă de mine, atunci ce pretenţie să am de la cei din jur? Mi-am dat seama că trebuie să mă pun pe mine pe primul plan şi nu m-am mai implicat, munceam ca o nebună şi nu era OK. Într-un fel, noroc că m-am îmbolnăvit! Sună ciudat ce zic, dar mi-am dat seama că nu e bine să o iau în goana după vânt şi că trebuie să trăiesc prezentul.

Trecutul nu are rost să îl regreţi că nu mai vine niciodată, prezentul e tot ceea ce am, viitor nu există. Tot timpul se întâmplă ceva şi zdruncină toate planurile. De obicei, mie mi se cam întâmplă să mi se zdruncine toate planurile. Eu îmi fac planuri frumoase şi vine câte-o „rafală de vânt” şi mi le năruie. Nu trebuie să am aşteptări, uite cum au fost două boli, şi tumorile, şi embolia pulmonară. M-am trezit, m-a zguduit rău de tot chestia asta şi m-am trezit la realitate. Acum sunt eu pe primul plan”, a declarat Brigitte Sfăt într-un interviu pe care l-a acordat pentru click.ro înainte de a intra la show-ul Ferma.

Întrebată dacă i-a fost teamă pentru viața ei, Brigitte Sfăt a răspuns:

„Da, îţi dai seama! Nu era în mâinile mele, ci în ale lui Dumnezeu, m-am rugat foarte mult. Am stat conectată la aparate opt zile şi mi-am dat seama că nu e de glumă cu viaţa noastră. Azi eşti, mâine nu mai eşti”.

