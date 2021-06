Carla’s Dreams, de la Antena 1 la PRO TV. „Nu am acceptat din prima”

Artistul a fost jurat la „X Factor”, celebrul concurs de la Antena 1.

Carlas Dreams nu a mai apărut în emisiuni TV din 2018, de când a participat la sezonul 8 al show-ului de talente. Iată că acum el revine, dar la PRO TV.

Juriul „X Factor” 2018

Stă la masa juriului de la „SuperStar” și anunță acum că se simte foarte bine în această postură.

„Acest format este o provocare pentru mine. Din păcate, nu mă cunosc foarte bine cu cei din juriu, suntem din același domeniu, nu suntem amici sau cunoscuți”, a dezvăluit el pentru click.ro.

Carlas Dreams a luat o pauză în carieră un an

Cântărețul a mai mărturisit pentru aceeași sursă că nu a acceptat din prima colaborarea cu PRO TV, revenirea lui din nou pe sticlă. Spune că s-a bucurat de un an de pauză în carieră.

„În ultimul an nu am făcut muzică, mă bucur că am făcut pauză. Nu am zis DA din prima atunci când am primit propunerea din partea PRO TV, pentru că nu eram sigur că vreau să fac acest proiect. Apoi m-au convins și iată-mă aici”, a declarat el.

La fel ca artistul Carlas Dreams, și Marius Moga se întoarce la PRO TV.

