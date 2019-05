Carmen Harra a făcut mărturisiri. „La cinci ani am avut moarte clinică”

Carmen Harra a mărturisit, la emisiunea „Refresh by Oana Turcu”, de la postul de televiziune Antena Stars, că a fost în moarte clinică.

„Intuiţia este o abilitate a creierului ca şi memoria, ca şi inteligenţa, ca şi logica… Eu mi-am dat seama când am avut moartea clinică. De obicei, când sunt morţi clinice, trecem pentru o secundă în altă frecvenţă. La cinci ani am avut moarte clinică.

La cinci ani am căzut în Someş şi atunci eu am văzut o secundă o lumină, am intrat într-un tunel, vedeam corpul meu căzând în Someş şi, în momentul în care am intrat în tunelul ăla de lumină, mi-am dat seama că există o altă dimensiune şi sentimentul ăla al aşa-zisei morţi, de trecere spre altceva, este foarte plăcut. Moartea este o stare de bine”, a declarat Carmen Harra.

Citește și:

VIDEO/ Ce avere a strâns actorul Bogdan Stanoevici din politică: “Stau la bloc, cu chirie”. Foștii colegi parlamentari îi spun “fraier”

Citește mai multe despre Carmen Harra pe Libertatea.