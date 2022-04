Carmen Tănase a spus întotdeauna că și-ar dori ca marii actori ai României să fie mai mult mediatizați atunci când încă sunt în viață. La un moment dat, actrița a fost indignată de faptul că multe publicații nu a dat știrea când regretata Tamara Buciuceanu a primit premiul Academiei Române pentru Merite Deosebite în Teatru și Film.

„Stimată presă, este o știre care nu vinde, nu-i așa? Atât vă spun: să vă fie rușine obrazului! Ocupați-vă în continuare de Bianca Drăgușanu! Asta și meritați!”, era mesajul postat de Carmen Tănase în urmă cu mai mulți ani.

În urmă cu câteva săptămâni, atunci când a fost invitată la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, actrița i-a cerut scuze Biancăi Drăgușanu, pentru că s-a folosit de numele ei. De asemenea, Carmen Tănase declară că nu are nimic cu fosta soție a lui Victor Slav.

„Îmi cer scuzele față de această fată cu care chiar nu am nimic. Eram foarte nervoasă pentru ce i se întâmpla Tamarei Buciuceanu și m-am folosit de numele ei absolut aiurea-n tramvai. Și îmi cer scuze acum că uite, ea probabil că nu se uită pe Facebook-ul meu, normal, dar acum a devenit publică această chestie. Nu am nimic cu Bianca Drăgușanu, nu am nicio problemă cu ea, fiecare este liber să-și facă viața așa cum dorește. Ea a găsit o breșă pe care a speculat-o, asta e situația. Nu sunt de părere că nu trebuie să te uiți la anumite persoane, că ne învață, că ne fac, că ne dreg, că ne strică…nu sunt de această părere”, a declarat Carmen Tănase în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, relatează WOWbiz.ro.

„Bianca Drăgușanu în filmul meu nu ar juca!”

Denise Rifai a întrebat-o pe invitata sa ce rol ar juca Bianca Drăgușanu într-un film de-ale ei, iar răspunsul actriței a venit imediat.

„Bianca Drăgușanu în filmul meu nu ar juca! Nu ar avea ce să joace în filmul meu, pentru că este un film trist. Ea nu ar avea ce să caute în filmul meu. Ea ar trebui să joace în alte filme, cu oameni frumoși, cu lume frumoasă, cu lux. Filmul meu nu e așa”, a spus Carmen Tănase la Kanal D.

