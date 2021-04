Premiile BAFTA 2021. Marii câștigători, anunțați în seara aceasta. Un film românesc, pentru prima oară în cursa pentru un trofeu

Premiile Bafta au început să fie acordate de sâmbătă seară, când au fost date trofeele la opt categorii, precum costume, machiaj şi coafură, scenografie, sunet şi efecte vizuale.

Acum, urmează să fie acordate premiile la categoriile „grele”, precum pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun actor și actriță.

„Nomadland” este una dintre producțiile favorite, având cele mai multe nominalizări – șapte.

Pelicula ce prezintă povestea unei comunităţi de nomazi ai zilelor noastre este în competiţia pentru cel mai bun film.

Frances McDormand, care deţine rolul principal, concurează la categoria „cea mai bună actriţă”, iar Chloe Zhao, născută în China, se numără printre cele patru femei dintre cei şase nominalizaţi la categoria „cel mai bun regizor”.

Celelalte producţii aflate în cursa pentru cel mai bun film sunt: drama „The Trial of the Chicago 7”, „Promising Young Woman”, „The Father” şi „The Mauritanian”.

Până în prezent, „Nomadland” şi „The Trial of the Chicago 7” au câştigat cele mai importante distincţii la Globurile de Aur, respectiv premiile Sindicatului Actorilor Americani (Screen Actors Guild -SAG).

Actriţele McDormand şi Vanessa Kirby, care joacă rolul unei mame îndurerate în „Pieces of a Woman”, sunt singurele concurente nominalizate şi la Oscar pentru interpretările lor din aceleaşi producţii.

Printre actorii în roluri principale nominalizaţi la premiile din acest an se numără Riz Ahmed, pentru interpretarea sa din „Sound of Metal” a unui baterist de heavy metal care îşi pierde auzul, dar şi regretatul Chadwick Boseman, pentru rolul său din drama „Ma Rainey’s Black Bottom” despre scena jazz din anii ’20.

Printre ceilalţi nominalizaţi se numără Adarsh Gourav pentru „The White Tiger”, Anthony Hopkins pentru „The Father”, Mads Mikkelsen pentru „Another Round” şi Tahar Rahim pentru „The Mauritanian”.

Colectiv, primul film românesc nominalizat la BAFTA

„Colectiv”, al regizorului român Alexander Nanau, este nominalizat la categoria „Cel mai bun film documentar”, unde concurează cu producţiile „David Attenborough: A Life on Our Planet”, „The Dissident”, „My Octopus Teacher” şi „The Social Dilemma”.

Revista de specialitate Variety scrie însă că principalul favorit este documentarul „My Octopus Teacher”, iar Colectiv este cotat cu a doua șansă.

Nominalizarea reprezintă o premieră pentru România. Până anul acesta, România nu reușise performanța cinematografică de a fi nominalizată.

Pe lângă nominalizarea de la BAFTA, Colectiv a obținut și două nominalizări la premiile Oscar – la cel mai bun film străin și cel mai bun documentar.

Care sunt favoriții pentru trofeele BAFTA, potrivit Variety

Variety scrie că, din 2000, de când gala BAFTA are loc înaintea premiilor Oscar, marii câștigători au coincis doar în opt cazuri.

În 2015, Academia britanică de film a decis că cel mai bun film este Boyhood, iar Oscarul la aceeași categorie a fost câștigat de Birdman.

În 2016, premiul Bafta a mers la filmul The Revenant, iar Oscarul la Spotlight. Un an mai târziu, marele câștigător a fost La La Land, iar la Oscaruri – Moonlight. Au urmat “Three Billboards Outside Ebbing”, în fața „The Shape of Water”, “Roma” în fața a “Green Book” și “1917” în fața “Parasite.”

Cel mai bun film: “Nomadland”

A doua șansă: “The Father”

Cel mai bun regizor: Chloé Zhao, “Nomadland”

A doua șansă: Thomas Vinterberg, “Another Round”

Cel mai bun actor în rol principal: Chadwick Boseman, “Ma Raineys Black Bottom”

A doua șansă: Anthony Hopkins, “The Father”

Cea mai bună actriță în rol principal: Vanessa Kirby, “Pieces of a Woman”

A doua șansă: Frances McDormand, “Nomadland”

Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

A doua șansă: Paul Raci, “Sound of Metal”

Cea mai bună actriță în rol secundar: Yuh-Jung Youn, “Minari”

A doua șansă: Kosar Ali, “Rocks”

Cel mai bun scenariu original: “Promising Young Woman”

A doua șansă: “The Trial of the Chicago 7”

Cel mai bun scenariu adaptat: “The Father”

A doua șansă: “Nomadland”

Cel mai bun design de producție: “Mank”

A doua șansă: “The Father”

Cea mai bună imagine: “Nomadland”

A două șansă: “Mank”

Cel mai bun documetnar: “My Octopus Teacher”

A doua șansă: “Colectiv”

Cea mai bună animație: “Soul”

A doua șansă: “Wolfwalkers”

Cel mai bun film străin: “Another Round” (Samuel Goldwyn Films)

A doua șansă: “Minari”

Cel mai bun film britanic: “The Father”

A doua șansă: “Promising Young Woman”

Lista completă a nominalizărilor la premiile Bafta:

Cel mai bun film:

The Father

The Mauritanian

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

Cel mai bun film britanic:

Calm With Horses

The Dig

The Father

His House

Limbo

The Mauritanian

Mogul Mowgli

Promising Young Woman

Rocks

Saint Maud

Cea mai bună actriță în rol principal

Bukky Bakray – Rocks

Radha Blank – The Forty-Year-Old Version

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Wunmi Mosaku – His House

Alfre Woodard – Clemency

Cel mai bun actor în rol principal

Riz Ahmed – Sound of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Adarsh Gourav – The White Tiger

Anthony Hopkins – The Father

Mads Mikkelsen – Another Round

Tahar Rahim – The Mauritanian

Cea mai bună actriță în rol secundar

Niamh Algar – Calm With Horses

Kosar Ali – Rocks

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm

Dominique Fishback – Judas and the Black Messiah

Ashley Madekwe – County Lines

Yuh-Jung Youn – Minari

Cel mai bun actor în rol secundar

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Barry Keoghan – Calm With Horses

Alan Kim – Minari

Leslie Odom Jr – One Night In Miami…

Clarke Peters – Da 5 Bloods

Paul Raci – Sound of Metal

Cel mai bun regizor

Another Round – Thomas Vinterberg

Babyteeth – Shannon Murphy

Minari – Lee Isaac Chung

Nomadland – Chloé Zhao

Quo Vadis, Aida? – Jasmila Žbanić

Rocks – Sarah Gavron

„Rising Star” (câștigător ales de votul publicului)

Kingsley Ben-Adir

Morfydd Clark

Bukky Bakray

Ṣọpẹ́ Dìrísù

Conrad Khan

Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producător britanic

His House – Remi Weekes (writer/director)

Limbo – Ben Sharrock (writer/director), Irune Gurtubai (producer)

Moffie – Jack Sidey (writer/producer)

Rocks – Theresa Ikoko, Claire Wilson (writers)

Saint Maud – Rose Glass (writer/director), Oliver Kassman (producer)

Cel mai bun film străin (nu în limba engleză)

Another Round

Dear Comrades!

Les Misérables

Minari

Quo Vadis, Aida?

Cel mai bun documentar

Collective

David Attenborough: A Life on Our Planet

The Dissident

My Octopus Teacher

The Social Dilemma

Cel mai bun film de animație

Onward

Soul

Wolfwalkers

Cel mai bun scenariu original

Another Round – Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg

Mank – Jack Fincher

Promising Young Woman – Emerald Fennell

Rocks – Theresa Ikoko

The Trial of the Chicago 7 – Aaron Sorkin

Cel mai bun scenariu adaptat

The Dig – Moira Buffini

The Father – Christopher Hampton, Florian Zeller

The Mauritanian – Rory Haines, Sohrab Noshirvani, MB Traven

Nomadland – Chloé Zhao

The White Tiger – Ramin Bahrani

Cea mai bună imagine

Judas and the Black Messiah – Sean Bobbitt

Mank – Erik Messerschmidt

The Mauritanian – Alwin H Küchler

News of the World – Dariusz Wolski

Nomadland – Joshua James Richards

Cel mai bun design de costume

Ammonite – Michael O’Connor

The Dig – Alice Babidge

Emma – Alexandra Byrne

Ma Rainey’s Black Bottom – Ann Roth

Mank – Trish Summerville

Cel mai bun montaj

The Father – Yorgos Lamprinos

Nomadland – Chloé Zhao

Promising Young Woman – Frédéric Thoraval

Sound of Metal – Mikkel EG Nielsen

The Trial of the Chicago 7 – Alan Baumgarten

Cel mai bun machiaj/cele mai bune coafuri

The Dig – Jenny Shircore

Hillbilly Elegy – Patricia Dehaney, Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle

Ma Rainey’s Black Bottom – Matiki Anoff, Larry M Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal

Mank – Kimberley Spiteri, Gigi Williams

Pinocchio – Mark Coulier

Cel mai bun sunet

Greyhound – nominees TBC

News of the World – Michael Fentum, William Miller, Mike Prestwood Smith, John Pritchett, Oliver Tarney

Nomadland – Sergio Diaz, Zach Seivers, M Wolf Snyder

Soul – Coya Elliott, Ren Klyce, David Parker

Sound of Metal – Jamie Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortes, Michelle Couttolenc

Cele mai bune efecte vizuale

Greyhound – Pete Bebb, Nathan McGuinness, Sebastian von Overheidt

The Midnight Sky – Matt Kasmir, Chris Lawrence, David Watkins

Mulan – Sean Faden, Steve Ingram, Anders Langlands, Seth Maury

The One and Only Ivan – Santiago Colomo Martinez, Nick Davis, Greg Fisher

Tenet – Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley

Cea mai bună distribuție

Calm With Horses – Shaheen Baig

Judas and the Black Messiah – Alexa L Fogel

Minari – Julia Kim

Promising Young Woman – Lindsay Graham Ahanonu, Mary Vernieu

Rocks – Lucy Pardee

Cel mai bun scurtmetraj britanic

Eyelash

Lizard

Lucky Break

Miss Curvy

The Present

Cel mai bun scurtmetraj britanic de animaţie

The Fire Next Time

The Owl and the Pussycat

The Song of A Lost Boy

