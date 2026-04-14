După separarea de Valentin Sanfira, viața profesională și personală a Codruței Filip a intrat într-o nouă etapă. Schimbările se reflectă atât în activitatea artistică, cât și în modul în care artista își gestionează aparițiile la evenimente private.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 25

Câți bani cere acum Codruța Filip pentru un eveniment

În perioada în care formau un cuplu, cei doi artiști erau printre cei mai solicitați la nunți și evenimente private, unde percepeau aproximativ 5.000 de euro pentru o repriză de 50 de minute.

După despărțire, Codruța Filip și-a continuat activitatea solo, însă tarifele au fost ajustate. În prezent, artista solicită între 2.500 și 3.000 de euro pentru o prestație de aproximativ 50 de minute, sumă care include, de regulă, interpretarea live pe negative și suportul tehnic necesar, potrivit cancan.ro.

Pentru evenimente mai complexe, cum sunt nunțile cu mai multe reprize pe parcursul unei seri, tarifele pot ajunge între 8.000 și 11.000 de euro. Aceste pachete includ și colaborări cu instrumentiști, ceea ce oferă un show mai dinamic și apreciat de public.

Muzica, formă de exprimare pentru Codruța Filip

Pe lângă activitatea din evenimente, Codruța Filip a lansat recent o piesă care a atras atenția publicului. Melodia este percepută de mulți ca o confesiune emoțională, în care sunt abordate teme precum iubirea, dezamăgirea și destrămarea relațiilor.

„Muzica a fost, este și va rămâne pentru totdeauna, modalitatea mea de a mă exprima cel mai bine. Prin ea, trăiesc și respir. Prin ea, aleg să îmi prezint realitatea, vulnerabilitățile, sentimentele… Astăzi, așa îmi cântă sufletul! Vă las aici o piesă nouă, din inimă, cu emoție curată. De ce lumea ne desparte?”, a transmis artista pe Instagram.

Deși artista nu a confirmat că piesa este inspirată direct din relația cu fostul soț, aceasta a declarat că este o creație „din inimă”, prin care își exprimă trăirile și vulnerabilitățile. Versurile vorbesc despre începuturi frumoase și despre modul în care, în timp, unele relații se pierd, mesaj care a rezonat puternic cu fanii.

„De ce lumea se desparte și încearcă în altă parte? De ce, de ce? / La început spun că iubesc și după se ocolesc. De ce, de ce? / Mulți o iau ca pe un tren și uită de sentiment, cred că e mai bine așa / De ce lumea se desparte și încearcă în altă parte? De ce, de ce?”, sunt câteva dintre versurile melodiei.

În paralel, Valentin Sanfira a fost surprins în Thailanda, în zona insulelor Phi Phi, într-o vacanță exotică. Apariția sa alături de o tânără antreprenoare a alimentat speculațiile privind o posibilă nouă relație.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE