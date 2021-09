Catinca Roman, detalii despre tatăl fetei sale. „În toți anii aceștia am încercat să îi explic. Mi-a fost extrem de greu”

„La momentul respectiv a fost un act de rebeliune (n. red. relația cu tatăl Calinei). Sarcina a fost întâmplătoare, nu a fost programată, dar am căzut de comun acord să o păstrăm”, a declarat Catinca Roman, la emisiunea „În Oglindă”.

Însă, după ce Calina s-a născut, tatăl acesteia nu a fost prezent și nici nu s-a implicat în creșterea acesteia. Creatoarea de modă a încercat de multe ori să îl aducă în viața fiicei sale, însă în cele din urmă a renunțat.

„Da, de multe ori și am abandonat lupta acum un an. În toți ani aceștia am încercat să îi explic că în momentul în care am hotărât să facem un copil am luat decizia împreună. Este importantă prezența masculină în viața unei fete.

Am avut o discuție cu Calina, ea a crescut și a înțeles foarte multe lucruri, și-a dat seama că asta este situația și nu o să aibă parte de sprijinul lui”, a mai spus Catinca Roman.

Cum a fost viața de mamă singură

„Mi-a fost extrem de greu. Am avut puține persoane care să mă ajute, să mă sfătuiască. Ai mei erau prinși într-un vârtej de evenimente. Îmi gestionam cu greu emoțiile, faptul că corpul meu s-a transformat, mi-a fost foarte greu.

Calina a fost un copil foarte ușor de crescut, astfel nu știu ce m-aș fi făcut. A avut momentul ei de rebeliune, la adolescență, când, cu toate că mă pregătisem, citiem, mă sfătuisem, tot mi-a fost greu, poate tocmai din cauza faptului că eram o mamă singură, să îi înțeleg lupta ei pentru câștigarea independenței. Am trecut prin foarte multe stări, în afară de îngrijorările normale pentru un adolescent.

Cred că faptul că s-a făcut terapia ei și mi-a întors spatele la un moment dat, deși îmi dădeam seama că face parte din procesul maturizării, m-a speriat foarte tare”, a mai declarat Catinca Roman.

