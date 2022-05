Ce a făcut Cristian Boureanu la petrecerea din Italia a fostei iubite. Cristina Belciu a împlinit 25 de ani

S-a zvonit că omul de afaceri a călătorit în Italia special pentru aniversarea Cristinei Belciu, femeia cu care are o relație bună după despărțire. El a confirmat acum pentru Spynews că așa este, că a fost la petrecerea fostei iubite, însă nu a confirmat celelalte speculații.

S-a zis că omul de afaceri ar fi avut un comportament neobișnuit la petrecere și că nu i-ar fi dus Cristinei Belciu niciun cadou. „Se scriu multe lucruri, unele adevărate, altele neadevărate. Să îi spuneți domnișoarei că a primit și flori, deși i-am făcut o surpriză că m-am dus, a primit și flori.

În ciuda faptului că i-am făcut o surpriză și am ajuns sâmbătă pe seară, i-am dus și un buchet de flori. A avut mulți invitați, am fost unul dintre invitați, s-a simțit foarte bine, în rest nu am ce să comentez”, a declarat Cristian Boureanu la Antena Stars.

Cristian Boureanu și Cristina Belciu s-au despărțit după 5 luni de relație, la începutul lunii aprilie. Ei rămas în relații bune, au spus că acum sunt buni prieteni.

Cine e Cristina Belciu

Cristina Belciu nu este deloc străină publicului. Ea este actriță, influencer, model și blogger. Pe rețelele de socializare este urmărită de peste 37.000 de persoane, iar fotografiile sale primesc sute de aprecieri. Tânăra în vârstă de 25 de ani a apărut și pe coperta unei reviste de modă din Italia și a fost comparată cu Monica Bellucci. Italienii au numit-o pe Cristina Belciu „La nuova Bellucci”, adică „Noua Bellucci”.

În ziua în care a împlinit 25 de ani, ea a transmis pe Instagram: „Sfert de secol și, promit, sfert de viață. Din cireșele amare puțină ironie, dar întotdeauna cu sâmburele de adevăr la mijloc.Din iubiri petalele florilor ce mi-au lăsat rosul din obraji. De la mama ochii calzi și iertători, de la tata privirea ușor ștrengară, dar sinceră, de la mare neputința statorniciei, dar de la câmpia pe care mă plimbam în copilărie dorința de a mă așeza și bucura de prezent.

De la toate câte puțin am luat, dar mai mult am dat: lumină, zâmbete, dragoste, putere. Din toate am pus în ceea sunt azi și din ceea ce sunt azi voi da să fiu ceea ce am visat să devin mâine. Doamne, mulțumesc! #25”.

