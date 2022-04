În luna februarie a acestui an s-a aflat că omul de afaceri Cristian Boureanu și Cristina Belciu formează cel mai nou cuplu. După ce au apărut zvonuri legate de idila lor, cei doi au recunoscut povestea de dragoste. „Lumea nu știe nimic, pentru că noi asta ne-am dorit, să păstram totul pentru noi și să ne bucurăm de o perioadă frumoasă la care amândoi am tânjit. Se lovește în noi cu prejudecăți ce ar putea să doară mai tare decât dacă s-ar fi aruncat cu pietre, însă noi știm cel mai bine ce s-a legat între noi, care este miza și ce ne dorim să construim, așa că nimic nu ne atinge.

Atât eu, cât și Cristian ne asumăm legătura pe care o avem, matur și sincer, iar dacă cei ce ne privesc au o altă opinie, nu putem spune că o respectăm, ci doar că acest lucru nu o va leza”, a declarat Cristina Belciu, pentru VIVA!, alături de ea fiind și Cristian Boureanu.

Acum, după aproximativ cinci luni de relație, cei doi confirmă despărțirea. „Am un respect deosebit pentru Cristi, nu îi pot reproșa nimic, este un bărbat care mi-a arătat că manierele și bunătatea încă există în lumea aceasta. Am încheiat relația așa cum am și început-o, strângându-ne strâns în brațe, căci doi oameni care se iubesc, în ciuda lipsei de compatibilitate, nu o pot face în altă manieră.

Mă gândesc la ce a fost, cu zâmbetul pe buze, cu recunoștință și admirație, fără niciun regret, și cu siguranță această întâlnire nu a fost întâmplătoare, ne-a lăsat cu ceva important!”, a declarat Cristina Belciu pentru Cancan.

Și Cristian Boureanu a făcut declarații după separarea de iubita în vârstă de 24 de ani. I-a mulțumit acesteia pentru tot ajutorul pe care i l-a oferit pe timpul relației lor. „Cristina a fost cel mai bun și frumos cadou de la destin, pe care l-am primit în ultima perioadă. O dragoste neașteptată și împărtășită de amândoi, la maximum, care ne-a făcut să trecem peste orice judecăți și prejudecăți și să încercăm să fim împreună.

Cristina e matură și educată, cu un suflet excepțional și o inimă enormă, o fată cum nu credeam că o să întâlnesc și pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu că a adus-o în viața mea. O veritabilă lady, cu un suflet de copil. Și care a reușit să-mi schimbe viața în bine mie și, mai ales, paradoxal, fetei mele, Ioana, pe care a reușit să o ajute să-și descopere pasiunea și talentul. Multumesc pentru tot, Cristina!”, a spus el.

Diferență de vârstă de 25 de ani între Cristina Belciu și Cristian Boureanu

Între Cristina Belciu și Cristian Boureanu este o diferență de 25 de ani, ea având 24, iar el 49. Tânăra a mărturisit că nici nu a știut vârsta partenerului ei atunci când l-a cunoscut, însă a fost impresionată de inteligența lui și de compatibilitatea pe care o aveau.

„Noi nici nu am știut când ne-am cunoscut câți ani are fiecare. Am aflat abia după ce am schimbat câteva cuvinte și ne-am dat seama că suntem compatibili mental, că despre asta e vorba. Contează modul de percepție, viziunea omului. Vârsta e doar un număr. Lăsăm lucrurile să curgă și vedem ce se va întâmpla”, a declarat Cristina Belciu acum câteva săptămâni.

