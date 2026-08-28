Andra a împlinit 40 de ani pe 23 august, iar ziua a avut o dublă semnificație pentru familia Măruță. Artista și Cătălin Măruță au sărbătorit, totodată, 20 de ani de relație și 18 ani de căsnicie, moment pe care l-au marcat alături de familie și de prietenii apropiați.

Cei doi și-au reînnoit jurămintele în fața preotului care le-a botezat și copiii, pe Eva și David, iar apoi au organizat o petrecere la care au participat mai multe nume cunoscute.

Pe scenă au urcat Holograf, 3rei Sud Est, Leo de la Roșiori și Mario Fresh, iar invitații au avut parte și de un meniu bogat. De preparate și aperitive s-a ocupat Marius Gălan, cunoscut pentru produsele realizate la ferma sa din Bistrița.

ce au mâncat invitații la ziua Andrei Măruță (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 30

Marius Gălan, despre meniul pregătit pentru aniversarea Andrei

După încheierea petrecerii, Marius Gălan a vorbit despre faptul că a fost ales din nou de Andra și Cătălin Măruță pentru a se ocupa de partea culinară a unui eveniment important pentru familia lor.

„Sunt momente în viață care rămân în suflet. Pentru mine și pentru întreaga mea echipă, a fost o mare bucurie și, în același timp, o responsabilitate să fim din nou aleși de Andra și Cătălin Măruță pentru a avea grijă de partea culinară a unui eveniment atât de important pentru familia lor: 40 de ani de viață și 18 ani de căsătorie, sărbătoriți alături de familie și de oamenii dragi.

Faptul că ne-au acordat încrederea lor în urmă cu trei ani, iar acum ne-au ales din nou, înseamnă enorm pentru mine. Este cea mai frumoasă confirmare că munca făcută cu suflet, seriozitatea și respectul pentru oameni sunt apreciate. Am pus pe masă tot ce știm noi mai bine: produse de calitate, mâncare pregătită cu pasiune și mult suflet, alături de o echipă care a dat tot ce a avut mai bun pentru că fiecare detaliu să fie la înălțimea acestui moment. Andra și Cătălin, vă mulțumesc din suflet pentru încredere!

Pentru mine, Marius Gălan, și pentru întreaga mea echipă a fost o onoare să fim parte din povestea voastră și dintr-o zi atât de specială. La mulți ani și la cât mai mulți ani frumoși împreună!”, a spus Marius Gălan după încheierea evenimentului, potrivit click.ro.

Parizerul de casă și cașul „Tom și Jerry”, printre preparatele preferate

Printre produsele servite la petrecere s-au aflat preparate tradiționale realizate la ferma din Bistrița-Năsăud, dar și câteva produse care au atras atenția prin denumirile și modul lor de preparare.

Potrivit lui Marius Gălan, parizerul făcut după o rețetă proprie de familie și cașul „Tom și Jerry” s-au numărat printre preparatele care au atras cel mai mult interesul invitaților. Aproape de acestea s-a situat și slănina denumită „rază de soare”, servită alături de ouă de casă.

„Cel mai râvnit, mai pregătit, mai frumos și mai mâncat produs la petrecerea Andrei și a lui Cătălin Măruță a fost parizerul (făcut după o rețetă familiară, rețeta noastră specială pentru evenimentele noastre speciale și frumoase, o rețetă de parizer de porc cu vită, extraordinar de bine și îngrijită) și cașul Tom și Jerry, dar foarte-foarte aproape de aceste două produse a fost și slăninuța „rază de soare” cu ouă de casă de la Ferma Gălan.

Pe lângă acestea au mai fost și multe alte produse gustoase precum salată de boeuf, de vinete, pastramă de berbecuț cu cotlet de berbecuț ceafă și cotlet de porc dar și multe produse uscate. Am mai avut în meniu salam, cârnăciori, fructe exotice, legume la grătar, toate produsele tradiționale facute de noi la ferma noastră din Bistrița-Năsăud”, a declarat Marius Gălan.

Pastramă de berbecuț, preparate uscate și legume la grătar

Meniul pregătit pentru invitați a inclus astfel mai multe tipuri de aperitive și preparate din carne. Pe mese s-au aflat salată de boeuf, salată de vinete, pastramă de berbecuț, cotlet și ceafă de porc, dar și salam, cârnăciori și alte produse uscate.

Au completat meniul legumele pregătite la grătar, ouăle de casă și fructele exotice. Preparatele au fost aduse special din Bistrița-Năsăud pentru evenimentul organizat cu ocazia dublei aniversări din familia Măruță.

Petrecerea a reunit astfel mai multe momente importante pentru Andra și Cătălin Măruță: aniversarea celor 40 de ani ai artistei, celebrarea celor 18 ani de căsnicie și reînnoirea jurămintelor. Iar printre momentele muzicale și întâlnirile cu invitații, masa festivă a inclus preparate tradiționale și produse de casă, parizerul și cașul „Tom și Jerry” fiind, potrivit organizatorilor, printre cele mai căutate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul cunoscut, la brațul căreia stă acum. A fost deseori acuzată că l-a părăsit, dar declarațiile lui Neșu de acum au demontat totul
Viva.ro
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul cunoscut, la brațul căreia stă acum. A fost deseori acuzată că l-a părăsit, dar declarațiile lui Neșu de acum au demontat totul
Detalii tulburătoare ies la iveală despre Victoria, fata fostului senator Cazimir Ionescu, care a fost găsită fără viață la o fermă din Argeș, la doar 22 de ani. „Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”. Ce s-a întâmplat cu tânăra
Unica.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală despre Victoria, fata fostului senator Cazimir Ionescu, care a fost găsită fără viață la o fermă din Argeș, la doar 22 de ani. „Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”. Ce s-a întâmplat cu tânăra
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
„Asta e lipsă de curaj!” » Decizia luată de Mihai Rotaru în cazul lui Filipe Coelho și primul nume mare care „bântuie” banca Craiovei
GSP.RO
„Asta e lipsă de curaj!” » Decizia luată de Mihai Rotaru în cazul lui Filipe Coelho și primul nume mare care „bântuie” banca Craiovei
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
GSP.RO
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
Parteneri
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Avantaje.ro
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
Tvmania.ro
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie

Știri România

Parteneri
România face eforturi pentru a păstra trupele SUA. Ce ar însemna o retragere americană de pe flancul estic
Adevarul.ro
România face eforturi pentru a păstra trupele SUA. Ce ar însemna o retragere americană de pe flancul estic
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Europa League! De ce nu a primit Nsimba penalty
Fanatik.ro
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Europa League! De ce nu a primit Nsimba penalty
Inflația din iulie 2026, la 8,2%, arată unde pierzi mai puțini bani
Financiarul.ro
Inflația din iulie 2026, la 8,2%, arată unde pierzi mai puțini bani
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
TVMania.ro
10 vedete din România, zeci de poze și zero complexe. Cine a câștigat duelul costumelor de baie
Oraşul în care ANAF vinde un apartament cu 2 camere cu 10.000 de euro
ObservatorNews.ro
Oraşul în care ANAF vinde un apartament cu 2 camere cu 10.000 de euro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Efectul David Popovici: cu cât a crescut numărul de copii înscriși la concursurile oficiale de înot în România
GSP.ro
Efectul David Popovici: cu cât a crescut numărul de copii înscriși la concursurile oficiale de înot în România
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.ro
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Parteneri
Frații Tate rămân după gratii în SUA. Judecătoarea a amânat decizia privind eliberarea pe cauțiune
Mediafax.ro
Frații Tate rămân după gratii în SUA. Judecătoarea a amânat decizia privind eliberarea pe cauțiune
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Wowbiz.ro
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Wowbiz.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Redactia.ro
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
O femeie și-a pierdut viața în Onești, în urma unui impact violent între trei mașini. Mai multe persoane au rămas încarcerate
KanalD.ro
O femeie și-a pierdut viața în Onești, în urma unui impact violent între trei mașini. Mai multe persoane au rămas încarcerate

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
„Schimbarea regilor, bucuria nebunilor”. Andrei Vochin, analiză despre posibila demitere a lui Filipe Coelho după dezastrul de la Erevan
Fanatik.ro
„Schimbarea regilor, bucuria nebunilor”. Andrei Vochin, analiză despre posibila demitere a lui Filipe Coelho după dezastrul de la Erevan
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)
Spotmedia.ro
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)