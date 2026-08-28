Andra a împlinit 40 de ani pe 23 august, iar ziua a avut o dublă semnificație pentru familia Măruță. Artista și Cătălin Măruță au sărbătorit, totodată, 20 de ani de relație și 18 ani de căsnicie, moment pe care l-au marcat alături de familie și de prietenii apropiați.

Cei doi și-au reînnoit jurămintele în fața preotului care le-a botezat și copiii, pe Eva și David, iar apoi au organizat o petrecere la care au participat mai multe nume cunoscute.

Pe scenă au urcat Holograf, 3rei Sud Est, Leo de la Roșiori și Mario Fresh, iar invitații au avut parte și de un meniu bogat. De preparate și aperitive s-a ocupat Marius Gălan, cunoscut pentru produsele realizate la ferma sa din Bistrița.

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Marius Gălan, despre meniul pregătit pentru aniversarea Andrei

După încheierea petrecerii, Marius Gălan a vorbit despre faptul că a fost ales din nou de Andra și Cătălin Măruță pentru a se ocupa de partea culinară a unui eveniment important pentru familia lor.

„Sunt momente în viață care rămân în suflet. Pentru mine și pentru întreaga mea echipă, a fost o mare bucurie și, în același timp, o responsabilitate să fim din nou aleși de Andra și Cătălin Măruță pentru a avea grijă de partea culinară a unui eveniment atât de important pentru familia lor: 40 de ani de viață și 18 ani de căsătorie, sărbătoriți alături de familie și de oamenii dragi.

Faptul că ne-au acordat încrederea lor în urmă cu trei ani, iar acum ne-au ales din nou, înseamnă enorm pentru mine. Este cea mai frumoasă confirmare că munca făcută cu suflet, seriozitatea și respectul pentru oameni sunt apreciate. Am pus pe masă tot ce știm noi mai bine: produse de calitate, mâncare pregătită cu pasiune și mult suflet, alături de o echipă care a dat tot ce a avut mai bun pentru că fiecare detaliu să fie la înălțimea acestui moment. Andra și Cătălin, vă mulțumesc din suflet pentru încredere!

Pentru mine, Marius Gălan, și pentru întreaga mea echipă a fost o onoare să fim parte din povestea voastră și dintr-o zi atât de specială. La mulți ani și la cât mai mulți ani frumoși împreună!”, a spus Marius Gălan după încheierea evenimentului, potrivit click.ro.

Parizerul de casă și cașul „Tom și Jerry”, printre preparatele preferate

Printre produsele servite la petrecere s-au aflat preparate tradiționale realizate la ferma din Bistrița-Năsăud, dar și câteva produse care au atras atenția prin denumirile și modul lor de preparare.

Potrivit lui Marius Gălan, parizerul făcut după o rețetă proprie de familie și cașul „Tom și Jerry” s-au numărat printre preparatele care au atras cel mai mult interesul invitaților. Aproape de acestea s-a situat și slănina denumită „rază de soare”, servită alături de ouă de casă.

„Cel mai râvnit, mai pregătit, mai frumos și mai mâncat produs la petrecerea Andrei și a lui Cătălin Măruță a fost parizerul (făcut după o rețetă familiară, rețeta noastră specială pentru evenimentele noastre speciale și frumoase, o rețetă de parizer de porc cu vită, extraordinar de bine și îngrijită) și cașul Tom și Jerry, dar foarte-foarte aproape de aceste două produse a fost și slăninuța „rază de soare” cu ouă de casă de la Ferma Gălan.

Pe lângă acestea au mai fost și multe alte produse gustoase precum salată de boeuf, de vinete, pastramă de berbecuț cu cotlet de berbecuț ceafă și cotlet de porc dar și multe produse uscate. Am mai avut în meniu salam, cârnăciori, fructe exotice, legume la grătar, toate produsele tradiționale facute de noi la ferma noastră din Bistrița-Năsăud”, a declarat Marius Gălan.

Pastramă de berbecuț, preparate uscate și legume la grătar

Meniul pregătit pentru invitați a inclus astfel mai multe tipuri de aperitive și preparate din carne. Pe mese s-au aflat salată de boeuf, salată de vinete, pastramă de berbecuț, cotlet și ceafă de porc, dar și salam, cârnăciori și alte produse uscate.

Au completat meniul legumele pregătite la grătar, ouăle de casă și fructele exotice. Preparatele au fost aduse special din Bistrița-Năsăud pentru evenimentul organizat cu ocazia dublei aniversări din familia Măruță.

Petrecerea a reunit astfel mai multe momente importante pentru Andra și Cătălin Măruță: aniversarea celor 40 de ani ai artistei, celebrarea celor 18 ani de căsnicie și reînnoirea jurămintelor. Iar printre momentele muzicale și întâlnirile cu invitații, masa festivă a inclus preparate tradiționale și produse de casă, parizerul și cașul „Tom și Jerry” fiind, potrivit organizatorilor, printre cele mai căutate.

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