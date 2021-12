Ce cadou a primit Ștefan Bănică jr din partea Violetei și a fratelui ei, Radu. Abia acum s-a aflat. „M-am gândit la ceva modern”

„A fost ziua tatălui meu. De ziua lui, a venit fratele meu să mă ia și i-am făcut un timelapse, m-am gândit la ceva mai modern, mai ales pentru că nu prea am apucat să ies.

Am filmat practic de ziua lui excursia noastră de la mine de acasă până am ajuns la el. Am cumpărat multe chestii pe care nu le-am mâncat, apoi am fost să luăm o altă mâncare, am fost și la o benzinărie.

A fost un video foarte rapid și ne vezi râzând, cumpărând și mi se pare că a fost un cadou drăguț, ceva ce nu a mai primit până acum”, a povestit Violeta pentru Exclusiv VIP, de la Prima TV.

„Relația mea cu tata este foarte bună. Îi iubesc pe amândoi, normal, de la cer până la pământ. Tata nu vorbește foarte mult, doar că sunt chestiile alea mici pe care nu le spui neapărat, dar le arăți prin gesturi, care contează foarte mult la el și îmi place asta la el și la mine la fel.

Pe frati-miu îl ador! E idolul meu, e persoana mea preferată și sunt foarte mândră de el”, a mai recunoscut Violeta.

