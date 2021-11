Marți seară, 16 noiembrie, de la 21.30 a fost ultimul episod din emisiunea „Căsătoriți pe nevăzute”, în care telespectatorii au aflat care dintre cele cinci cupluri vor rămâne împreună și care vor merge pe drumuri separate.

Cu ajutorul celor patru experți, Oana Nicolau, Mircea Iliescu, Taher Sonu și Victor Toriani, participanții au avut șansa de a-și cunoaște sufletul-pereche, obținut pe baza unor testări științifice.

În ediția de marți seară, doar două cupluri, Georges Felea-Cristina Diaconu și Adrian Jitea și Dana Costea, dintre cele cinci au hotărât să meargă mai departe după experiența show-ului matrimonial „Căsătoriți pe nevăzute”.

Două cupluri au rămas împreună după încheierea show-ului matrimonial

Georges Felea și Cristina Diaconu a fost cel de-al doilea cuplu care și-au unit destinele la emisiunea „Căsătoriți pe nevăzute”.

Pentru cei doi, familia este un lucru foarte important din viața lor, iar în timp ce tânărul are vârsta de 26 de ani, soția sa este cu un an mai mică, având 25 de ani. La decizia finală, deși Cristina Diaconu nu și-a dorit să continue căsnicia cu Georges Felea, după difuzarea emisiunii, aceasta și-a dat seama că împreună cu tânărul de 26 de ani are o chimie. Cei doi sunt împreună de patru luni.

Adrian Jitea și Dana Costea formează cel de-al patrulea cuplu de la „Căsătoriți pe nevăzute”. Experții emisiunii au considerat că cei doi sunt potriviți unul pentru celălalt, mai ales că amândoi sunt pasionați de sport.

Adrian Jitea vine din Bacău, are 42 de ani, și lucrează ca manager în vânzări, o meserie ce îl definește și nu ar profesa în alt domeniu. Dana Costea este din Iași, are 32 de ani și fiind pasionată de sport a ales să facă o meserie din asta, profesând ca instructor aerobic. În cadrul ultimului episod, cei doi au decis să rămână împreună.

