Din anul 2017, Simona Gherghe e căsătorită cu Răzvan Săndulescu, care nu face parte din showbiz. Împreună au doi copii, pe Ana și pe Vlad, pe care prezentatoarea încearcă să nu îi expună public așa de des.

Invitată recent în podcastul Ilincăi Vandici, Simona Gherghe a vorbit despre cea mai mare teamă a ei în ceea ce îi privește pe copii. A trecut prin momente delicate cu micuții ei, însă a fost puternică și toate situațiile delicate le-a rezolvat cu succes.

„Una, două, ajungeam la spital. S-a rezolvat și asta cu răbdare”

„Cea mai mare teamă e legată de sănătatea lor, să fie ei bine, pentru că am trecut printr-o perioadă dificilă cu Vlad, în primăvară. A avut o mononucleoză atipică, am și fost internați la Balș. După aceea, am tot tras cu el. A avut o alergie foarte urâtă, postvirus și câteva luni o tot țineam așa.

Una, două, ajungeam la spital. S-a rezolvat și asta cu răbdare. Când am ajuns la Grigore Alexandrescu cu Vlad, cu urticarie de sus până jos, era tot inflamat, m-am speriat. Am zis: Dumnezeule, ce fac?

M-am întors către Vlad și i-am zis, el are patru ani, să înțelegi. I-am zis: uite, corpul tău a făcut o alergie de la roșioare și câteva zile, ulterior au fost câteva săptămâni, va trebui să ținem un regim”, a povestit Simona Gherghe în podcastul Ilincăi Vandici de pe YouTube, conform Fanatik.

„Am învățat să ne calibrăm. Dacă eu simt că întind coarda, mă opresc”

De la dezvăluirile sincere despre problemele de sănătate ale băiețelului, Simona Gherghe a trecut la mărturisiri despre mariajul cu soțul ei. Recunoaște că are unele discuții cu soțul, pe diferite teme, însă se împacă în fața copiilor pentru a le arăta că e bine să ai opinii diferite, iar apoi să ajungi la un numitor comun.

„Ne certăm. Am învățat că cearta e sănătoasă când se încheie în fața copiilor cu o împăcare. Asta le spun și copiilor când se mai bat. Și eu, și tati ne certăm, dar nu e nevoie să ne lovim.

E normal să existe idei diferite, să vrem lucruri diferite. Ne spunem părerea, dar imediat ne regrupăm. Cred că după atâția ani de relație, căci sunt 10-11 ani, am învățat să ne calibrăm. Dacă eu simt că întind coarda, mă opresc. La fel și el. Simte unde este limita”, a mai mărturisit Simona Gherghe despre relația cu soțul ei.

Cum se conectează Simona Gherghe cu soțul ei

În ciuda programului ei încărcat de muncă, de la Antena 1, Simona Gherghe își găsește timp și pentru ea. Prezentatoarea emisiunii „Mireasa” obișnuiește să meargă săptămânal la masaj. „În fiecare săptămână îmi rezerv o oră și jumătate pentru un masaj. Așa mă răsfăț eu.

Mai aveam și momentele noastre de seriale după ce adormeau copiii. Ei pe la 20:30, 21 deja dorm. Seara mai reușim să vedem și noi un serial, un film. Odată ce mă reglez cu somnul, o să ne întoarcem la rutina noastră de seară și atunci ne mai conectăm”, a adăugat Simona Gherghe.

