Artista și-a dorit foarte mult să-și termine studiile și iată că acest lucru s-a întâmplat. După ce a trecut cu brio peste Bac, Nadine a devenit studentă la Facultatea de Psihologie. A muncit extrem de mult pentru a își îndeplini aceste dorințe, iar acum a ajuns unde și-a propus.

Nadine a fost acceptată la o universitate din Statele Unite ale Americii, într-un program de licență în Știința Psihologiei. Vedeta va studia online.

„Prin asta mi-am îndeplinit două visuri mari: Visul de a termina liceul și a absolvi examenul de bacalaureat, și cel de al doilea, de a deveni studentă la Psihologie. Două visuri mari, pentru care am muncit vreme de cinci ani. Unde mai pui că pentru visul cu Bac-ul am făcut 9 ani de liceu… (Nu mai spun povestea cum am făcut eu liceul de două ori) Prima dată 4 ani, deoarece făceam liceul la vârsta naturală de liceu, și 5 ani a doua oară, deoarece legea îi obliga pe cei de la fără frecvență să facă 5 ani de școală. Am fost nevoită să fac la fără frecvență deoarece cei care au depășit nu știu câți ani de la vârsta liceului (parcă) nu au voie să facă școală la zi – eu aș fi făcut la zi, dar am fost recunoscătoare că pot face măcar la fără frecvență).

Așadar, am fost acceptată la o universitate din America într-un program de licență în Știința Psihologiei (Psychology/Undergraduate (Bachelor of Science)) – în sistem online”, a scris Nadine pe blogul său.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Nadine face meditații pentru facultate

Materiile pe care Nadine le studiază la facultate sunt: Engleză, Psihologie generală, Psihologie anormală, Psihologie ca disciplină și profesie, Matematică – Algebră. Artista și-a luat meditator pentru algebră, pentru că ea consideră că are diverse lacune la această materie.

„Pentru algebră mi-am luat un meditator din România, o bună prietenă care a venit pe lumea asta cu har în ale predării. Fac matematica și de două ori pe săptămână, deoarece eu am terminat liceul la uman și am diverse lacune.

Aveam de ales între un program de Bachelor of Arts sau Bachelor of Science, in Psihologie. Bachelor of Arts fiind, într-un fel, latura umană, iar Bachelor of Science, latura reală a psihologiei. La Arts nu ai matematică, iar nivelul de studiu al psihologiei este unul mai general, în comparație cu Bachelor of Science, unde se pune accent pe cercetare și aprofundare.

La cum sunt eu în relație cu învățatul, evident că nu puteam alege decât ceva ce mă punea în situația de a sta cât mai mult cu nasul în cărți, dar și de a mă zbate cu matematica/statistica și probabilități”, a mai spus vedeta.

Citeşte şi:

Lidia Buble, primele declarații despre noul iubit: „Mi-a pus Dumnezeu mâna în cap”

Cum arată acum Ovidiu Cuncea, după ce a luat-o pe calea bisericii. Nu a renunțat la lumea artistică

Cum a slăbit Gabriela Prisăcariu 12 kilograme după ce a născut. Soția lui Dani Oțil nu ține dietă

PARTENERI - GSP.RO Ion Țiriac și-a luat revanșa! Ce cadou i-a făcut Simonei Halep, în ziua în care a împlinit 30 de ani

Playtech.ro ȘOC! Epidemiolog celebru, avertisment înfiorător pentru România. Ce urmează în țară

Observatornews.ro O româncă povesteşte cum s-a apucat de videochat şi a făcut 1 milion de dolari în câteva luni. Reacţia părinţilor când le-a spus adevărul

HOROSCOP Horoscop 28 septembrie 2021. Racii revin la sentimente mai bune, de voie, de nevoie, în tot ce este legat de evoluția profesională

Știrileprotv.ro Două fetițe din Roman își vând plângând jucăriile pe stradă pentru ca părinții să aibă bani de facturi. ”Altfel ne taie curentul”

Telekomsport Impresiile unui polonez ajuns în Mioveni: ”Nu am întâlnit niciodata aşa ceva în Polonia”. Ce spune despre români