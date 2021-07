Nadine, care a primit recent rezultatele de la Bacalaureat, a obţinut 9,70 la limba și literatura română, 7 la geografie şi 10 la sociologie. Vedeta spune că a avut subiecte ușoare și frumoase.

„Am avut subiecte uşoare şi frumoase. Preferatul meu a fost cel legat de modul în care s-a schimbat în ultima vreme statusul femeii în societate, afectând prin asta şi rolul ei în familie.

De aici, şi conflictele dintre femeie şi bărbat/soţ, care nu s-a adaptat încă la noul ei status şi nici la rolurile noi pe care realitate pare să le fi impus vieţii de familie”, a mai povestit Nadine, conform viva.ro.

Nadine se pregătește de facultate

„Caut o facultate de psihologie, dar care să aibă cursuri la distanță. Mă gândesc atât la una în țară, cât și în străinătate.

Încă mai caut. Din păcate, de anul asta, Universitatea din București a scos cursurile la distanță de la Facultatea de Psihologie așadar trebuie să mă reorientez”, a spus vedeta recent pentru fanatik.ro.

Nadine a susținut Bacalaureatul a doua oară

Pe blogul ei, Nadine a dezvăluit acum ceva vreme cum a ajuns pe băncile liceului din nou. „În 2003 am dat examenul de Bacalaureat, după ce am absolvit un liceu cu profil matematică-fizică. Am picat examenul la matematică, eu având deja biletul cumpărat pentru a pleca din ţară. (…)

În 2010 m-am întors în ţară, m-am căsătorit, am făcut un copil şi am realizat că nu vreau să profesez actoria pentru că nu îmi place…”, a povestit Nadine.

„M-am reînscris la Bac, însă am realizat că nota pe care o voi lua la Bac, nu va reflecta omul care sunt azi, nivelul informaţiilor acumulate sau calitatea lor, cât nu va reflecta nici potenţialul meu academic. Nu m-am prezentat la examen şi am decis să mă reînscriu la liceu, din nou, din clasa a IX-a. Zis şi făcut”, a mai spus ea, precizând că s-a înscris la o școală privată.

