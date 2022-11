Cântăreața servește micul dejun abia la prânz. Mai târziu are și masa principală, pe care recunoaște că nu o servește întotdeauna. Seara, la cină, Andreea Bănică preferă doar un iaurt. „Nu mănânc aceeași mâncare zilnic. De exemplu, când mă trezesc dimineața eu nu pot să mănânc, deși este recomandat. Nu pot să mănânc. Așa este organismul meu setat. Mănânc undeva pe la prânz, în jur de ora 12.00, chiar 13.00. Mănânc ouă fierte, somon cu avocado și un ou fiert, cu puțin ardei gras. Mai multe variante de mic dejun.

La prânz mănânc un somon cu legume sau uneori nu apuc să mănânc deloc, sau un baton proteic, sau un grătar cu alte legume, iar seara evit să mănânc consistent, mănânc un iaurt”, a declarat Andreea Bănică pe rețelele de socializare, conform spynews.ro.

Are sau nu operații estetice?

Andreea Bănică a declarat de fiecare dată că nu are operații estetice, însă unii oameni nu au crezut-o. Vedeta le-a explicat că singura intervenție pe care a făcut-o a fost să își scoată alunița. În urmă cu câteva luni, ea s-a operat și la nas, însă nu estetic, ea având o operație de sept, mai exact septoplastie.

Andreea Bănică declara acum ceva vreme că nu are nicio operație estetică, însă pe viitor ia în calcul să apeleze la medicul estetician. Vedeta a mărturisit că pentru buze mai pline ea depășește conturul acestora. „Nu am făcut nicio operație estetică, deși mă gândesc. (…) Mă dau foarte tare cu ruj pe lângă ca să am buza cât mai mare, dar pe viitor îmi doresc și eu buze mai mari și îmi doresc o ridicare de sâni pentru că înaintez în vârstă”, a spus vedeta.

