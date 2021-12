„Dacă nu are voie să vină acasă să-și vadă copilul, înseamnă că nu are voie nici telefonul în mână să-l țină. Tot orașul se distrează! Când ajungi așa, mai bine te bagi sub pământ, dispari undeva să nu te vadă nimeni”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars, citat de Spynews.

„L-am întrebat de ce a transferat banii copiilor lui și m-a rugat să-l iert și s-a jurat pe copiii lui că a șters tot și că nu-l mai șantajează amanta. (…)

Și după ce a făcut nunta a avut mesaj că dacă nu pleacă în 30 de minute, e belea mare. Oare cu ce te poate șantaja o astfel de femeie ca după nuntă și după ce te iartă de cinci ori familia să dispari fără să mai dai un semn?!”, a mai dezvăluit impresara în cadrul interviului.

În spațiul public, Anamaria Prodan l-a acuzat pe Laurențiu Reghecampf că a luat din banii și bunurile familiei. În plus, ea spune că iubita antrenorului, Corina Caciuc, beneficiază de toate acestea.

„Domnişoara de 29 de ani ne terorizează cu mii de mesaje pe noi toţi de cea mai joasă speţă şi care beneficiază de banii pe care noi i-am muncit toată viaţa şi pe care frumuşel, fără niciun fel de problemă, tu i-ai transferat din conturile noastre direct în conturile domnişoarei”. Laurențiu Reghecampf a reacționat.

