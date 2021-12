În spațiul public, Anamaria Prodan l-a acuzat pe Laurențiu Reghecampf că a luat din banii și bunurile familiei. În plus, ea spune că iubita antrenorului, Corina Caciuc, beneficiază de toate acestea. „Domnişoara de 29 de ani ne terorizează cu mii de mesaje pe noi toţi de cea mai joasă speţă şi care beneficiază de banii pe care noi i-am muncit toată viaţa şi pe care frumuşel, fără niciun fel de problemă, tu i-ai transferat din conturile noastre direct în conturile domnişoarei”.

Aceste declarații au ajuns și la urechile lui Laurențiu Regehcampf care i-a dat replica Anamariei Prodan. A spus că nu a luat niciun bun din averea familiei sau averea lăsată de regretata Ionela Prodan. „Cu privire la moștenirea primită de către Anamaria de la regretata sa mamă, menționez că nu am revendicat niciun bun din componența acesteia și nici nu am formulat vreodată pretenții în acest sens.

Având în vedere că pe rolul instanțelor judecătorești a fost introdusă în luna august 2021 o acțiune de divorț și partaj (cu primul termen de judecată la 7 februarie 2022), apreciez că toate aspectele de ordin financiar vor fi soluționate pe această cale.”, este mesajul antrenorului în comunicatul oficial transmis pe 13 decembrie.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Acum, impresara l-a acuzat din nou pe antrenor. „Dacă nu era mama și nu mă chema Prodan, eu acum stăteam în stradă cu tot cu copii din cauza domnului Reghecampf și a amantelor sale! Mi-a furat tot din casă! Venea și plângea și își cerea scuze de la copii!”, a dezvăluit Anamaria Prodan, la „Xtra Night Show”, conform click.ro.

Averea Anamariei Prodan

Recent Anamaria Prodan a dezvăluit amănunte despre averea ei, despre afacerile pe care le are. „Am afaceri mai multe domenii, am în imobiliare, în domeniul sportiv, în fashion, în televiziune și am investit și în cryptomonede”, a spus pentru fanatik.ro Anamaria Prodan. Totodată, ea a mărturisit că nu din fotbal face cei mai mulți bani, ci din imobiliare.

„Toată lumea știe că fac bani din fotbal, dar fotbalul este o chestie de hobby, e un hobby foarte mare la mine. Dar eu nu stau în banii din fotbal. Am imobiliare, am crypto…”, spunea Anamaria Prodan. „Imobiliarele reprezintă cam 50% din averea mea”, a mai adăugat impresara.

PARTENERI - GSP.RO Gina Pistol i-a ruinat cariera unei vedete în doar 7 luni de relație: „Ce face cu ea? E mai mare ca el! Îi mănâncă toți banii”

Playtech.ro Cum s-a înmulțit omenirea, dacă Adam și Eva i-au avut doar pe Cain și Abel. Foarte puțini știu

Observatornews.ro Momentul incredibil în care protestatarii AUR iau cu asalt curtea Parlamentului și forțează intrarea în clădire. VIDEO

HOROSCOP Horoscop 21 decembrie 2021. Capricornii nu mai sunt dispuși să facă concesii, deși intuiția le spune exact contrariul

Știrileprotv.ro Motivul halucinant pentru care acest bărbat și-a aruncat mașina în aer cu 30 de kilograme de dinamită

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE Cadouri de Crăciun, haine și decorațiuni cu 80% REDUCERE!