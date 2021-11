Au luptat cu toate armele pentru a ieși învingători. Încă de la prima ediție a emisiunii, Mihai Petre și Elwira au fost extrem de competitivi. Cei doi au reușit să câștige marele premiu de 30.000 de euro și să se întoarcă acasă învingători. După o finală grea, câștigătorii au putut răsufla ușurați.

„Eu nu îmi imaginam că o să simt atâta emoție într-un show. Nu m-am așteptat, am avut momente care m-au terminat emoțional. Am avut momente bune, momente rele, momente în care am râs de am murit, momente în care m-am prostit, momente în care am plâns, momente în care am fost sus și apoi jos. Nu îmi vine să cred că am câștigat pentru că am avut tot felul de momente. Am început bine, am continuat mai puțin bine, dar am terminat cum nu se poate mai bine. Sunt cel mai mândru om acum”, a declarat Mihai Petre.

Ce fac Mihai Petre și Elwira cu banii câștigați la „Asia Express”

Câștigătorii sezonului 4 s-au gândit și ce vor face cu banii, iar dansatorul și soția sa au mărturisit că vor folosi cei 30.000 de euro în cadrul familiei, neavând planuri bine stabilitate cu suma câștigată, potrivit Spynews.

Mihai Petre și Elwira au dedicat marele premiul celor două fiice. Micuțele au fost cele care i-au încurajat pe aceștia să participe la „Asia Express”.

„Acest premiu este pentru fetele noastre. Nu cred că există bucurie mai mare decât aceea de a fi un erou pentru fetițele tale”, spunea Mihai Petre.

