„De la Abba la Céline Dion, de la zgomote de pui la versuri despre pantofi magici, evaluăm și clasificăm fiecare piesă câștigătoare din 1956 încoace”, scrie jurnalistul The Guardian.

Pe locul 69 a pus piesa Suediei din 1984 – „Diggi-Loo Diggi-Ley”, cântată de trupa The Herrey’s, pe care jurnaliștii britanici o descriu astfel: „sunet antiseptic, titlu fără sens, versuri halucinante – niște bile vechi și înfricoșătoare despre pantofii magici de aur – și un refren care provoacă o prăbușire completă a dorinței de a trăi.”

La capătul celălalt al clasamentului se află piesa celor de la ABBA „Waterloo”.

„Eurovision a avut tendința de a rămâne cu disperare în urma tendințelor din pop, dar Waterloo a părut actuală, influențată în mod audibil de glam, în special de sunetul Wizzard al lui Roy Wood: istoria pop a fost făcută”, scrie The Guardian despre emblematica melodie.

Melodia a câștigat Eurovision în 1974.

Puțini știu poate că și Celine Dion a fost printre câștigătorii competiției, în 1988, din partea Elveției, cu melodia „Ne partez pas sans moi”.

Melodia interpretată de Celine Dion a fost clasată pe locul 21 în clasamentul realizat de The Guardian.

Iată piesele care au intrat în top 10, imediat după hitul celor de la ABBA, care a fost desemnată cea mai bună melodie.

Locul 2: France Gall – Poupée de Cire, Poupée de Son (Luxemburg, 1965)

France Gall pare să cânte despre faptul că este o marionetă fără creier, care poate fi tradusă și ca „o metacritică a industriei muzicale”, crede autorul britanic. Acesta apreciază și că melodia este una uimitoare, are un ritm bună și vocea lui France Gall este emoționantă.

Locul 3: Jamala – 1944 (Ucraina, 2016)

Versurile piesei 1944, despre epurarea etnică a tătarilor din Crimeea de către Stalin, au stârnit controverse în 2016, imediat după ce Rusia a anexat Crimeea. Astfel că politicienii ruși s-au plâns de mesajul subliminal. Refrenul a prins însă și melodia a fost foarte apreciată.

Locul 4: Loreen – Euphoria (Suedia, 2012)

A fost aleasă pe locul 4 pentru „pop-ul EDM strălucitor, completat de un refren ucigător”.

Locul 5: Grethe și Jørgen Ingmann – Dansevise (Danemarca, 1963)

Această melodie a fost prima victimă a unui presupus scandal legat de votul în bloc. Și-a modificat Norvegia votul pentru ca Elveția să piardă?, a fost întrebarea ediției din 1963. „Sofisticat, inspirat de jazz – se poate auzi influența piesei Take Five a lui Dave Brubeck Quartet în melodia sa – și cu o chitară cu chitară twangy, este cu adevărat grozav”, scriu jurnaliștii The Guardian.

Locul 6: Sertab Erener – Every Day That I Can (Turcia, 2003)

„Every day that I can” seamănă cu hitul din 2002 al lui Holly Valance, „Kiss Kiss Kiss”, dar în același timp explicația asemănării poate fi înrădăcinată în muzica tradițională turcească.

Locul 7: Teach-In – Ding-a-Dong (Olanda, 1975)

O melodie care pare inspirată din linia muzicală a trupei ABBA. Această piesă a avut un cover în 1998 făcut de Edwyn Collins, care sună și el bine.

Locul 8: Lordi – Hard Rock Hallelujah (Finlanda, 2006)

Lordi erau deja celebri în țara lor când au câștigat concursul din 2006, iar Hard Rock Hallelujah „este atât de ridicolă și atrăgătoare, dar și glumeață, îmbinând cu abilitate o melodie glam metal cu jale asemănătoare cu Dio și o succesiune de jocuri de cuvinte stupide”, scrie The Guardian.

Locul 9: Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix (Austria, 2014)

Interpretarea Conchitei Wurst a provocat în vreme multe comentarii homofobe. În special rușii au fost supărați de faptul că un bărbat cu barbă îmbrăcat în rochie cântă pe scena Eurovision încât au cerut ca țările din Eurasia să se despartă și să înceapă propriul concurs.

Locul 10: Niamh Kavanagh – In Your Eyes (Irlanda, 1993)

„In Your Eyes” este considerată o baladă Eurovision de calitate medie, potrivit specialiștilor, dar este ajutată de vocea impresionant de curajoasă a lui Kavanagh.

Până acum, Irlanda este țara care a câștigat de cele mai multe ori competiția Eurovision – 7 victorii. Este urmată de Suedia, ale cărei melodii au impresionat juriul și spectatorii de șase ori, în timp ce Luxembourg, Franța, Țările de Jos și Marea Britanie au fiecare câte cinci victorii.

