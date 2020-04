De Denisa Macovei,

„Eu sunt în California cu Arnold Scharzenegger. Dăm morcovi la măgari. Acolo sunt acum. Are o măgărușă drăguță. Merge. În weekend am fost în Masașușeț (n.r. Massachusetts) colț cu Grozăvești, peronul pe partea dreaptă”, ne-a spus Văncică lui Bobonete și Costi Diță în momentul în care aceștia l-au sunat să-l invite în emisiunea lor online „Miejii Nopții”. Deși discuția a continuat în același umor pe care lumea în savurează atât în serialul „Las Fierbinți”, cât și la spectacolele de stand-up comedy pe care aceștia le fac la Sala Palatului sau în alte locații, actorii au vorbit și despre reala situație cu care se confruntă toată lumea, aceea de a fi nevoiți să-și întrerupă activitatea profesională și să stea în casă.

Culmea ironiei: Văncică a devenit celebru cu rolul comic din Las Fierbinți, dar recunoașterea internațională i-ar putea-o aduce un rol dramatic

„Băi Vănică în România totul e bine. Doar fraierii stau în casă în perioada asta, nebunule. Acum e șmecherie să ieși pe stradă, că dacă ieși pe stradă și plătești amenda de 700 de milioane, acum arăți cine e șeful la bani. Amenda e între 20 000 și 70 000 lei. Mai ales seara, poți să ai tu declarația sufletului că te duci să ajuți bătrânii, că te duci nu știu unde. La redevere”, l-a informat colegul și prietenul lui, Mihai Bobonete. „Atât e amenda? Îmi permit. Mă duc și mă și întorc. Dar după nu mai ies din casă. Trăiesc cu păine și apă”, a completat amuzat Celentano.

N-a avut inspirație să scrie pentru următoarele spectacole

Chiar dacă în ultimul an s-a plâns de lipsa timpului, având încontinuu filmări, dar și spectacole de stand-up comedy, acum, când are tot timpul râvnit, Adrian Văncică nu-și mai găsește inspirația pentru a pregăti texte pentru următoarele spectacole de la Sala Palatului.

„N-am scris nimic. Cine are chef de de-astea? Ce chef să ai? M-am uitat încontinuu la seriale. Nici nu mai știu ce am făcut în weekend. Că la mine nu știu când e luni, când e sâmbătă, când e miercuri. Am intrat într-o rutină din aia în care aștept să vină seara să mă culc. Asta fac eu toată ziua. Nu știu cum să evit să nu mai mănânc ca porcul. La început, în prima săptămână de stat pe cur în casă, vai de capul meu, mâncam încontinuu. Mă ridicam de la masă ziceai că sunt hârciog, mai păstrat și în părți ceva”, a mai povestit cu același umor caracteristic Adrian Văncică.

