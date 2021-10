Este bucurie mare în familia artistei de când s-a aflat că este însărcinată. Celia va deveni mamă pentru a doua oară și a dezvăluit sexul bebelușului. Extrem de fericită, artista a anunțat că va avea o fetiță, iar căutările pentru numele micuței deja au început și o pun în dificultate.

„Se pare că vine o fetiță. Ne este foarte greu să decidem numele pentru fetiță. Avem vreo 7-8 variante și nu putem să ne hotărâm și am zis că lăsăm timpul. În momentul când nu o să mai avem ce să facem, va trebui să decidem”, a declarat Celia la Antena Stars.

Cântăreața nu a vrut să anunțe la început sarcina, pentru că s-a gândit că ceva rău s-ar putea întâmpla cu bebelușul. Celia a mai pierdut două sarcini, iar teama că s-ar putea să o piardă și pe aceasta a făcut-o să fie extrem de atentă. La începutul sarcinii, ea a avut mai multe interdicții, apoi medicii au asigurat-o că totul este în regulă.

„Am avut ceva interdicții la început, având în vedere faptul că eu am mai pierdut sarcini, dar domnul doctor a spus: te rog să te consideri o mămică cu o sarcină sănătoasă. Știa că mă gândesc și știe că mi-a fost teamă o perioadă și încercam să mă bucur, dar mi-era frică să mă bucur. Pierdusem deja două sarcini (…) Am mai avut două intervenții pe uter”, a declarat Celia.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ce pofte are Celia

Artista este însărcinată în 22 de săptămâni și mărturisește că această sarcină i se pare mai grea decât prima. Până acum ea a acumulat 10 kilograme în plus. „Sarcina este foarte diferită. (…) Am pofte continuu. Am luat 10 kilograme și abia am 22 de săptămâni de sarcină. Se acumulează altfel acum față de sarcina cu Angelo. Acumulez țesut adipos mult mai mult”, a mai spus Celia.

Poftele nu lipsesc în această perioadă. Vedeta a declarat că mănâncă clătite cu ciocolată și căpșuni. „Pofta sarcinii sunt clătitele cu căpșuni și cu Nutella, de exemplu. Nu mănânc o clătită întreagă, gust acolo 2-3 gurițe.”, a mai adăugat Celia.

Citeşte şi:

Artista Carmen Trandafir, adevărul despre căsnicia cu soțul ei, Emil Grădinescu. Între cei doi este o diferență de vârstă de 16 ani

Cum arată Loredana Groza complet nemachiată și necoafată. Imagini reale cu artista care susține că nu are nicio operație estetică

Luminița Anghel a slăbit după ce mai mulți ani a avut probleme cu kilogramele în plus. „Am ajuns într-un punct care mă mulțumește”

PARTENERI - GSP.RO Scene șocante în vestiarul CFR: Culio, oprit de coechipieri să nu sară la Dan Petrescu!

Playtech.ro Simona Halep, adevărul despre problemele din căsnicia cu Toni Iuruc. Sportiva a răbufnit

Observatornews.ro Publicaţie din Germania: „Idioții Europei“ - românii, bulgarii şi ucrainienii, pe lista neagră pentru că refuză vaccinarea

HOROSCOP Horoscop 30 octombrie 2021. Peștii își vor recupera curajul de a visa la un alt fel de a trăi, unul corespunzător cu aspirațiile lor

Știrileprotv.ro Mașina unei femei care a dispărut cu fiica sa acum 23 de ani a fost găsită. Ce se afla în interior

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Tehnologia din spatele aspiratorului pare desprinsă din viitor