Chef Joseph Hadad, detalii despre revederea cu Van Damme, după 16 ani. „Are dieta lui personală ”

„Reîntâlnire după 16 ani cu Jean-Claude Van Damme, în 2005, la Casa Vernescu, și astăzi, la Mace by Joseph Hadad. A trecut atât de mult timp, dar privind pozele, mă simt de parcă a fost ieri. Mă bucur enorm că l-am avut oaspete la Mace și că am avut ocazia să ne revedem”, a scris Chef Hadad pe contul de socializare.

Mai mult, acesta a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre tabieturile culinare a celui mai apreciat actor de filme.

„Acum 16 ani eram la o sală de forță din București și a venit și el. Am făcut cunoștință, ne-am împrietenit și l-am invitat la restaurantul unde lucram atunci. A fost foarte politicos, a făcut fotografii cu toată lumea și a făcut conversație cu mine atunci și s-a simțit bine.

I-am lăsat un contact, să mă mai caute când vine în București și iată că am avut ocazia să ne reîntâlnim. Când vine în țară trage mereu la noi, iar acum a venit cu echipa de la Fashion TV, cu care a avut un eveniment în București, fiind invitat special.

E un tip sportiv, nu mănâncă orice și când a fost la noi a comandat vânătă la cuptor. Are dieta lui personală, are mâncarea lui, pe care o consumă pentru a fi în formă. Este un om haios, nu are figuri și cred că toți care l-au întâlnit au putut observa acest lucru.

Am aflat că și el a fost ospătar multă vreme și apoi a devenit pasionat de karate. Este o legendă și îl respect. L-am invitat la noi, la Caju (n.r. un alt restaurant de-al lui chef Hadad), dar a contramandat întâlnirea, deși oamenii de la restaurant erau pregătiți și fericiți că vine idolul copilăriei lor”, a mai povestit Chef Hadad, pentru Click!

PARTENERI - GSP.RO FOTO „Ești eroarea vieții mele, bei și faci sex în toalete!” » Iubita l-a părăsit cu un scandal monstru, dar fanii au publicat o imagine interzisă

Playtech.ro Coşmarul prin care trece Corina Dănilă, după ce banca i-a luat casa. Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine

Observatornews.ro "Tată, zi-mi că e un vis". Asta a mai apucat să întrebe băiatul şoferului microbuzului, care şi-a pierdut mama, sora şi bunicile, în cumplitul accident din Bacău înainte de a leşina

HOROSCOP Horoscop 25 iulie 2021. Leii au o adevărată colecție de întrebări nerostite, la care au nevoie de un răspuns

Știrileprotv.ro Efectul neașteptat pe care l-a avut deschiderea unei piscine într-o comună din Vaslui. Este cea mai modernă din zonă

Telekomsport Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic

PUBLICITATE (Publicitate) Laptopurile ASUS: OLED este sinonim cu stilul