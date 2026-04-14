Chefi la cuțite 14 aprilie 2026. O probă eliminatorie neașteptat de dură aduce panică în bucătărie

Debut în forță al battle-urilor sezonului 17 Chefi la cuțite în ediția de aseară, care s-a impus ca lider de audiență pe toate segmentele de public: echipa gri, condusă de Chef Orlando Zaharia, s-a bucurat de o dulce victorie, la prima confruntare.

Diseară, concurenții Asia Express vin la degustare, pregătiți să dea verdictul celui de-al doilea battle al sezonului 17. Seara va culmina cu o probă eliminatorie neașteptat de dură: este pentru prima dată în istoria tuturor sezoanelor când se dă o probă individuală de o asemenea dificultate.

Andreea Angheluș a fost eliminată de la Chefi la cuțite

Ieri seară, tabăra lui Chef Orlando Zaharia a savurat din plin victoria la cel dintâi battle al sezonului, având în vedere că este echipa cu cei mai puțini oameni. Super-avantajul câștigat de Chef Orlando la jocul de început și-a spus însă și el cuvântul: juratul a primit ajutorul lui Stefano Martellini, sous-chef-ul de la restaurantul lui Chef Richard, Retroscena, un bonus pus aseară în premieră la bătaie doar pentru primul battle. Seara s-a încheiat cu o eliminare dureroasă: după proba individuală, Chef Richard și-a pierdut patiserul principal, pe Andreea Angheluș, care a părăsit competiția.

Battle-urile continuă intens diseară, cu a doua confruntare, pentru care jurizarea va fi făcută de… castul Asia Express. De la Gabi Tamaș și Dan Alexa la Anda Adam și soțul ei, Joseph, concurenții sezonului trecut vin la degustare, iar regulile vor fi respectate cu strictețe, toate farfuriile având surporturi albe, nu culorile echipelor, pentru a se asigura un proces de votare corect. Și dacă e Asia Express, cele patru echipe vor avea ca temă chiar meniul asiatic. Dar nu orice fel de meniu, ci unul inspirat din bucătăria mai multor țări asiatice trase la… roata norocului. Lucrurile se complică, așadar, la cel de-al doilea battle. Însă proba individuală se va dovedi și mai complicată, aducând teamă și lacrimi în rândul concurenților intrați în această etapă – se anunță cea mai grea probă individuală din istoria Chefi la cuțite! Cine va câștiga și cine va pleca acasă telespectatorii vor afla urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20.30.

